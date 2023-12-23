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В «Реале» отреагировали на информацию об интересе к Ренану из «Зенита»

сегодня, 15:18

В пресс-службе мадридского «Реала» прокомментировали информацию об интересе клуба к защитнику санкт-петербургского «Зенита» Роберту Ренану.

Ранее сообщалось, что мадридцы могут арендовать футболиста.

Наш клуб заинтересован в Ренане? У нас нет никакой информации по этому поводу.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Indzaghi (раскрыть)
сегодня в 19:09
Где Чалов и где Реал.Там воду в кулерах более профессиональные люди меняют.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 19:08
Слабый игрок.Даже ФНЛ не потянет.Делает такие рискованные ошибки, за которые даже в детском футболе тренер с поля надолго выгонит.
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 18:37
Нужно предложить Реалу Федора Чалова вместо деревянного Хоселу .По крайней мере свои голевые моменты транжирить не будет .
adekvat
adekvat
сегодня в 16:33
Как всегда, балтун на балтуне...
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 16:26
Какой там Ренан у Переса Суперлига только на уме!!!
la-respect0
la-respect0
сегодня в 16:18
Сами придумали , сами опровергли )))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:17
Агент Ренану отрывается на футбольном рукоблудстве!))
kazakoff
kazakoff
сегодня в 16:15
Реал Овьедо наверно им интересовался
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:13
В Реале даже не знают что такой игрок существует. Зачем лучшему клубу мира нужен лавочник Зенита??
lotsman
lotsman
сегодня в 16:06
У вас нет такой информации?! Такая информация есть у журналистов. Узнайте у них. Они вам всё расскажут.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 15:58
Наши журналисты придумают не существующий звёзд. Этот игрок даже в скамейке запасных не попадает
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:31
Наш клуб заинтересован в Ренане? У нас нет никакой информации по этому поводу.
Нам только Перес рассказывал, что в июне 2022 года в команде будет Мбаппе, вот мы до сих пор у ворот дежурим ждём только француза.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 15:27
Ну сразу же видно что это утятина,какой Ренан!?
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