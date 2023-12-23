В «Реале» отреагировали на информацию об интересе к Ренану из «Зенита»

В пресс-службе мадридского «Реала» прокомментировали информацию об интересе клуба к защитнику санкт-петербургского «Зенита» Роберту Ренану.
Ранее сообщалось, что мадридцы могут арендовать футболиста.
Наш клуб заинтересован в Ренане? У нас нет никакой информации по этому поводу.
Нам только Перес рассказывал, что в июне 2022 года в команде будет Мбаппе, вот мы до сих пор у ворот дежурим ждём только француза.
Нам только Перес рассказывал, что в июне 2022 года в команде будет Мбаппе, вот мы до сих пор у ворот дежурим ждём только француза.