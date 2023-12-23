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Полузащитник «Динамо» Лесовой может продолжить карьеру в Израиле

сегодня, 14:29

Два израильских клуба интересуются полузащитником московского «Динамо» Даниилом Лесовым.

По информации источника, в данный момент ближе к подписанию игрока «Маккаби» из Хайфы. У футболиста есть еврейские корни, по этой причине «Маккаби» из Тель-Авива также включился в борьбу.

Отмечается, что Лесовой консультировался с одноклубником по «Динамо» и капитаном сборной Израиля Эли Дасой, а также с защитником «Бейтара» из Иерусалима Григорием Морозовым по поводу приезда в страну. Несмотря на проблемы с безопасностью, переговоры ведутся.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:02
и пусть ему повезёт !
Capral
Capral
сегодня в 15:58
Вот уж не думал, что у него еврейские корни... Ну что ж- удачи ему в Израиле! Правда, обстановка там всегда неспокойная.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:31
Динамо давно ищет подходящий вариант продолжения карьеры для Лесового. Может договорятся.
баск
баск
сегодня в 15:20
Слух обоснован, интерес израильтян есть..

Если дело выгорит- будет большая удача для Динамо и для Леса.
Только бы израильские банки не поднаклали с расчётами, а они это могут, хотя формально к антироссийским финансовым санкциям и не присоединялись.

Например, летом прошлого года уже завершённый было трансфер в Динамо Эдена Карзева из Нетании они сорвали легко, причём без объяснения причин.
Ну очень загадочные чуваки)

Восстановить свой уровень после уже вторых крестов у Дани категорически не получается, ему жизненно необходим перезапуск карьеры через другой клуб
и- желательно- другой чемпионат.

Может хотя бы это поможет, особенно учитывая, что израильская вышка, конечно, слабее РПЛ.
Разумеется, для Лесового это будет очевидный шаг назад, но также очевидно, что иногда такой шаг лучше всё же сделать.

Не в пердив же ему уходить..
В РПЛ его могут, конечно, рискнуть и куда-нибудь взять, но это возможно только после окончания его контракта, то есть свободным агентом, не ранее лета 25-го..
sova147
sova147
сегодня в 14:48
Сейчас самое горячее время переговоров, ждём решение
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