Полузащитник «Динамо» Лесовой может продолжить карьеру в Израиле

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сегодня, 14:29

Два израильских клуба интересуются полузащитником московского «Динамо» .

По информации источника, в данный момент ближе к подписанию игрока «Маккаби» из Хайфы. У футболиста есть еврейские корни, по этой причине «Маккаби» из Тель-Авива также включился в борьбу.

Отмечается, что Лесовой консультировался с одноклубником по «Динамо» и капитаном сборной Израиля Эли Дасой, а также с защитником «Бейтара» из Иерусалима Григорием Морозовым по поводу приезда в страну. Несмотря на проблемы с безопасностью, переговоры ведутся.