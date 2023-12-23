Полузащитник «Динамо» Лесовой может продолжить карьеру в Израиле

Два израильских клуба интересуются полузащитником московского «Динамо» Даниилом Лесовым.
По информации источника, в данный момент ближе к подписанию игрока «Маккаби» из Хайфы. У футболиста есть еврейские корни, по этой причине «Маккаби» из Тель-Авива также включился в борьбу.
Отмечается, что Лесовой консультировался с одноклубником по «Динамо» и капитаном сборной Израиля Эли Дасой, а также с защитником «Бейтара» из Иерусалима Григорием Морозовым по поводу приезда в страну. Несмотря на проблемы с безопасностью, переговоры ведутся.
Если дело выгорит- будет большая удача для Динамо и для Леса.
Только бы израильские банки не поднаклали с расчётами, а они это могут, хотя формально к антироссийским финансовым санкциям и не присоединялись.
Например, летом прошлого года уже завершённый было трансфер в Динамо Эдена Карзева из Нетании они сорвали легко, причём без объяснения причин.
Ну очень загадочные чуваки)
Восстановить свой уровень после уже вторых крестов у Дани категорически не получается, ему жизненно необходим перезапуск карьеры через другой клуб
и- желательно- другой чемпионат.
Может хотя бы это поможет, особенно учитывая, что израильская вышка, конечно, слабее РПЛ.
Разумеется, для Лесового это будет очевидный шаг назад, но также очевидно, что иногда такой шаг лучше всё же сделать.
Не в пердив же ему уходить..
В РПЛ его могут, конечно, рискнуть и куда-нибудь взять, но это возможно только после окончания его контракта, то есть свободным агентом, не ранее лета 25-го..
Если дело выгорит- будет большая удача для Динамо и для Леса.
Только бы израильские банки не поднаклали с расчётами, а они это могут, хотя формально к антироссийским финансовым санкциям и не присоединялись.
Например, летом прошлого года уже завершённый было трансфер в Динамо Эдена Карзева из Нетании они сорвали легко, причём без объяснения причин.
Ну очень загадочные чуваки)
Восстановить свой уровень после уже вторых крестов у Дани категорически не получается, ему жизненно необходим перезапуск карьеры через другой клуб
и- желательно- другой чемпионат.
Может хотя бы это поможет, особенно учитывая, что израильская вышка, конечно, слабее РПЛ.
Разумеется, для Лесового это будет очевидный шаг назад, но также очевидно, что иногда такой шаг лучше всё же сделать.
Не в пердив же ему уходить..
В РПЛ его могут, конечно, рискнуть и куда-нибудь взять, но это возможно только после окончания его контракта, то есть свободным агентом, не ранее лета 25-го..