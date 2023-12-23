Защитником «Локомотива» Фассоном интересуются клубы из Бразилии

Несколько бразильских клубов проявили интерес к защитнику «Локомотива» Лукасу Фассону.
По информации источника, «Фламенго», «Интернасьонал» и «Коринтианс» намерены подписать футболиста.
Летом 2022 года Фассон перешёл в «Локо» из «Атлетико Паранаэнсе».
Медведев в своё время так и сказал : "Не мой фасончик"
И парня отправили в Локо...
Да и в бразильских клубах очередь на просмотр в Зенит расписана до 2039-го года.....
Медведев в своё время так и сказал : "Не мой фасончик"
И парня отправили в Локо...
Да и в бразильских клубах очередь на просмотр в Зенит расписана до 2039-го года.....