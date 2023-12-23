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Защитником «Локомотива» Фассоном интересуются клубы из Бразилии

сегодня, 10:58

Несколько бразильских клубов проявили интерес к защитнику «Локомотива» Лукасу Фассону.

По информации источника, «Фламенго», «Интернасьонал» и «Коринтианс» намерены подписать футболиста.

Летом 2022 года Фассон перешёл в «Локо» из «Атлетико Паранаэнсе».

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Все комментарии
idres
idres
сегодня в 11:41
Если не особо нужен паровозикам, то пусть продают...
Michail Slavnov
Michail Slavnov
сегодня в 11:30
Он и в Локомотиве не блещет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:10, ред.
Навряд ли...
Медведев в своё время так и сказал : "Не мой фасончик"
И парня отправили в Локо...
Да и в бразильских клубах очередь на просмотр в Зенит расписана до 2039-го года.....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:59
Защитником «Локомотивом» Фассоном интересуются клубы из Бразилии, чтобы потом перепродать его в Зенит
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