Вице-капитан «Тоттенхэма» выбыл на долгий срок

У защитника «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиана Ромеро выявлено повреждение подколенного сухожилия. Игрок получил данную травму в матче 18-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1). Ромеро пропустит минимум месяц. Об этом сообщил главный тренер «шпор» Анге Постекоглу.
Ромеро прошёл обследование, которое выявило проблемы с подколенным сухожилием. Скорее всего, Кристиан пропустит около четырёх-пяти недель из-за травмы.
В текущем сезоне Ромеро провёл 15 игр в АПЛ, забил 3 мяча и получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную).
Здоровья Кристиану и скорейшего возвращения в строй.
Здоровья Кристиану и скорейшего возвращения в строй.