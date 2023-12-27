Вице-капитан «Тоттенхэма» выбыл на долгий срок

1703677095

вчера, 14:38

У защитника «Тоттенхэма» и сборной Аргентины выявлено повреждение подколенного сухожилия. Игрок получил данную травму в матче 18-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1). Ромеро пропустит минимум месяц. Об этом сообщил главный тренер «шпор» .

Ромеро прошёл обследование, которое выявило проблемы с подколенным сухожилием. Скорее всего, Кристиан пропустит около четырёх-пяти недель из-за травмы.