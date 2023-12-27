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Вице-капитан «Тоттенхэма» выбыл на долгий срок

вчера, 14:38

У защитника «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Кристиана Ромеро выявлено повреждение подколенного сухожилия. Игрок получил данную травму в матче 18-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1). Ромеро пропустит минимум месяц. Об этом сообщил главный тренер «шпор» Анге Постекоглу.

Ромеро прошёл обследование, которое выявило проблемы с подколенным сухожилием. Скорее всего, Кристиан пропустит около четырёх-пяти недель из-за травмы.

В текущем сезоне Ромеро провёл 15 игр в АПЛ, забил 3 мяча и получил 5 карточек (4 жёлтых и 1 красную).

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Все комментарии
sa7857jwf64v
sa7857jwf64v
вчера в 20:00
Основная причина выбывания Тоттенхэма из гонки за 1 место в сравнении с условным арсеналом. Два основных ЦЗ на травме и часто выходит очень средний Бэн Дэвис и пз Эмерсон Роял, в то время как Салиба и Габриэль играют в каждом матче. Надеюсь Леви в первые дни закроет сделку по ЦЗ, иначе снова в лиге конференций играть с парой Дайер - Дэвис
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:33
Жалко,хороший защитник - это точно.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:47
Это большая потеря для Тоттенхэма. Ромеро - один из ключевых игроков команды.
Здоровья Кристиану и скорейшего возвращения в строй.
Гость
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