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«Ньюкасл» продлил контракт с основным защитником

вчера, 14:55

Защитник «Ньюкасла» и сборной Швейцарии Фабиан Шер продлил контракт с клубом до лета 2025 года. Вот как прокомментировал данное событие сам игрок:

Я много раз говорил об этом, но я чувствую себя здесь как дома.

Мне очень комфортно жить в Ньюкасле, я люблю этот город, люблю играть за этот клуб и его невероятных болельщиков. Я не могу выразить словами, как сильно я их люблю и как много значит для меня их поддержка. Играя за эту команду, где я чувствую себя так комфортно со всеми своими товарищами и тренерским штабом, я чувствую себя как в семье, поэтому я очень благодарен за то, что могу остаться здесь ещё на некоторое время, и надеюсь, провести ещё несколько интересных моментов.

Также главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау отреагировал на продление контракта с Шером.

Фабиан отлично проявил себя в нашей команде. С тех пор как я пришёл в футбольный клуб, он является образцом последовательности и большой частью нашего успеха.

Он очень хорошо защищается, но при этом очень талантлив в игре с мячом, поэтому мы рады, что он продлил своё пребывание здесь.

Шер перешёл в «Ньюкасл» из «Депортиво» летом 2018 года. За «сорок» он сыграл 169 матчей, забил 11 мячей, отдал 7 голевых передач и получил 39 карточек (38 жёлтых и 1 красную). В текущем сезоне центральный защитник провёл 28 игр во всех турнирах, забил мяч, отдал результативную передачу и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего швейцарца в 10 миллионов евро.

«Ньюкасл» продлил контракт с основным защитником

Ранее сообщалось, что Шер вошёл в совет директоров швейцарского клуба.

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Все комментарии
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вчера в 18:24
Это взаимовыгодное решение для обеих сторон. Фабиан Шер явно доволен своим положением в клубе и городе, что делает его долгосрочное пребывание в «Ньюкасле» более вероятным. Клуб, в свою очередь, получает стабильного и опытного защитника на длительный срок, что помогает им строить планы на будущее и удерживать ключевых игроков. Это также демонстрирует уважение клуба к Шеру и их веру в его способности.
2vp6hm5499my
2vp6hm5499my
вчера в 15:57
Все правильно сделали. Такой пригодиться самим.
shlomo
shlomo
вчера в 15:40
Это хорошо, что и игрок и клуб так сказать нашли друг друга, да еще и тренер им доволен. Удачи в играх.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 14:58
Фабиан пока что может играть за Ньюкасл.
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