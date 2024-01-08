«Ньюкасл» продлил контракт с основным защитником

1704714926

вчера, 14:55

Защитник «Ньюкасла» и сборной Швейцарии продлил контракт с клубом до лета 2025 года. Вот как прокомментировал данное событие сам игрок:

Я много раз говорил об этом, но я чувствую себя здесь как дома. Мне очень комфортно жить в Ньюкасле, я люблю этот город, люблю играть за этот клуб и его невероятных болельщиков. Я не могу выразить словами, как сильно я их люблю и как много значит для меня их поддержка. Играя за эту команду, где я чувствую себя так комфортно со всеми своими товарищами и тренерским штабом, я чувствую себя как в семье, поэтому я очень благодарен за то, что могу остаться здесь ещё на некоторое время, и надеюсь, провести ещё несколько интересных моментов.

Также главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау отреагировал на продление контракта с Шером.

Фабиан отлично проявил себя в нашей команде. С тех пор как я пришёл в футбольный клуб, он является образцом последовательности и большой частью нашего успеха. Он очень хорошо защищается, но при этом очень талантлив в игре с мячом, поэтому мы рады, что он продлил своё пребывание здесь.

Шер перешёл в «Ньюкасл» из «Депортиво» летом 2018 года. За «сорок» он сыграл 169 матчей, забил 11 мячей, отдал 7 голевых передач и получил 39 карточек (38 жёлтых и 1 красную). В текущем сезоне центральный защитник провёл 28 игр во всех турнирах, забил мяч, отдал результативную передачу и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего швейцарца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Шер вошёл в совет директоров швейцарского клуба.