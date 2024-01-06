Главный тренер «Ариса» ответил на вопрос о будущем Кокорина

Главный тренер «Ариса» высказался о будущем нападающего .

Пока рано говорить о будущем Александра Кокорина в нашем клубе, у нас другие приоритеты. До конца его аренды и контракта с «Фиорентиной» еще шесть месяцев, и произойти может все что угодно. Дайте Сане показать самую лучшую версию самого себя!

Кокорин в последней игре за «Арис» показал свою лучшую форму за все время выступления за клуб, что показывает, что он хочет всем и в первую очередь самому себе доказать. Пока Саша не говорит о том, хочет он остаться в клубе или нет — мы с ним сосредоточены на ежедневном развитии. На тему будущего мы с Кокориным не общались, летать в иллюзиях не хотим. Мы с ним стремимся к тому, чтобы этот футболист сегодня показывал то, что он делал в прошлом. Вопросы по будущему Александра и остальным вещам будут решаться к концу сезона.