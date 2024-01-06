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Главный тренер «Ариса» ответил на вопрос о будущем Кокорина

вчера, 12:34

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о будущем нападающего Александра Кокорина.

Пока рано говорить о будущем Александра Кокорина в нашем клубе, у нас другие приоритеты. До конца его аренды и контракта с «Фиорентиной» еще шесть месяцев, и произойти может все что угодно. Дайте Сане показать самую лучшую версию самого себя!

Кокорин в последней игре за «Арис» показал свою лучшую форму за все время выступления за клуб, что показывает, что он хочет всем и в первую очередь самому себе доказать. Пока Саша не говорит о том, хочет он остаться в клубе или нет — мы с ним сосредоточены на ежедневном развитии. На тему будущего мы с Кокориным не общались, летать в иллюзиях не хотим. Мы с ним стремимся к тому, чтобы этот футболист сегодня показывал то, что он делал в прошлом. Вопросы по будущему Александра и остальным вещам будут решаться к концу сезона.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:13
Как раз уровень нынешнего клуба.
shur
shur
вчера в 16:27
...артист М.Ефремов шлёт Сашуле большой привет и пожелания
играть, также как Он на сцене в прошлом...!!!
295qdum8re5c
295qdum8re5c
вчера в 16:26
Для Ариса игрок подходит, вот только средств на него не хватает.
td92vrzgxvrs
td92vrzgxvrs
вчера в 15:59
Наливай да пей - вот и всё будущее
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:38
Вообщем осталось ещё совсем чуть чуть.
fz6y4z966fem
fz6y4z966fem
вчера в 13:33
Кажется там на него рассчитывают и лучше ему оставаться там
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:17
У Кокорина есть прошлое, а будущего нет.
lotsman
lotsman
вчера в 12:59
Дал понять, что пора собирать чемоданы.)
Интерес
Интерес
вчера в 12:57
Стал на путь исправления.
drug01
drug01
вчера в 12:55
Может ему пора возвратиться домой! Все соскучились! Да и шампанское у нас лучше....
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