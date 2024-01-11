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Глушаков: «Контракт с „Ростовом“? Давайте не будем загадывать»

вчера, 11:14

Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, может ли продолжить карьеру в «Ростове».

У футболиста действующий до конца сезона контракт с клубом Второй лиги.

Недавно стало известно, что игрок проходит медицинское обследование с южной командой, а также будет тренироваться с ней на ближайших зимних сборах.

Связано ли теперь моё будущее с «Ростовом»? Да нет, просто договорились с Валерием Георгиевичем, что поеду тренироваться с командой. Не означает ли медосмотр, что будет подписан контракт? Время покажет, давайте не будем загадывать.

Готов ли вернуться в РПЛ, играть в «Ростове»? Готов, не готов — только время покажет. А так, поговорил с Валерием Георгиевичем, сказал, чтобы реанимировали меня после пляжных футболов, после всего. Приятно будет потренироваться — знаю его тренировочный процесс, его требования. Пока не знаю, на весь ли срок сборов. Возможная встреча со «Спартаком» на Зимнем кубке РПЛ? Замечательно (Улыбается).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:00
Бабосы заканчиваются, дочки подрастают...)
Надоть идти играть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:20
На 2 года младше Нобоа....
Скорости в РПЛ для любого возраста....
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:06
Вряд ли на халяву его будут в Ростове пасти.
adekvat
adekvat ответ 8xkmbrrd77v7 (раскрыть)
вчера в 13:39
Так оно и есть, просто проплатил за путевку Карпину, поехал погреть старые кости на солнышке.
232d3hptmwum
232d3hptmwum
вчера в 13:03
А он там мог бы пригодится, если сачковать не будет
112910415
112910415
вчера в 12:46
когда-то надо решиться, Денис, и на гвоздь бутсы повесить !
и, пожалуй, это время пришло
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:23
у костромы сборы по дешевле будут
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:15
Пусть тренируется если желание и стремление такое есть.
Возможно, Глушаков ещё и пригодится Ростову в этом сезоне.
На полный матч его конечно уже вряд ли хватит, но на один тайм,
на замены, сил ему ещё хватит вполне. Но последнее слово тут за Карпиным.
lotsman
lotsman
вчера в 11:55, ред.
Чего вы к нему пристали. Ну решил человек за счёт Ростова съездить к тёплому морю отдохнуть, а вы сразу контракт, контракт. Костромские в ОАЭ не ездят, а ему хочется. Тем более на халяву, за счёт Ростова.
a-league
a-league
вчера в 11:29
Если бухать не будет и будет держать форму, то возможно ещё попылит
ridiculous
ridiculous ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 11:23
в чемпионате португалии во всех матчах всегда были коэффициенты 192.04 с точными счетами 4:3 и 3:4, а теперь их нет. в чемпионате кипра или греции были коэффициенты 172.34 с точными счетами 4:4, 4:3, 3:4 , но теперь их тоже нет. линия так не работала раньше. теперь максимум коэффициента 50.48, что это такое. новые правила кп?
8xkmbrrd77v7
8xkmbrrd77v7
вчера в 11:18
А я думал что он уже гвоздями бутсы к стенке прибил и работает по профилю банщиком.
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