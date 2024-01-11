Глушаков: «Контракт с „Ростовом“? Давайте не будем загадывать»

Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о том, может ли продолжить карьеру в «Ростове».
У футболиста действующий до конца сезона контракт с клубом Второй лиги.
Недавно стало известно, что игрок проходит медицинское обследование с южной командой, а также будет тренироваться с ней на ближайших зимних сборах.
Связано ли теперь моё будущее с «Ростовом»? Да нет, просто договорились с Валерием Георгиевичем, что поеду тренироваться с командой. Не означает ли медосмотр, что будет подписан контракт? Время покажет, давайте не будем загадывать.
Готов ли вернуться в РПЛ, играть в «Ростове»? Готов, не готов — только время покажет. А так, поговорил с Валерием Георгиевичем, сказал, чтобы реанимировали меня после пляжных футболов, после всего. Приятно будет потренироваться — знаю его тренировочный процесс, его требования. Пока не знаю, на весь ли срок сборов. Возможная встреча со «Спартаком» на Зимнем кубке РПЛ? Замечательно (Улыбается).
Возможно, Глушаков ещё и пригодится Ростову в этом сезоне.
На полный матч его конечно уже вряд ли хватит, но на один тайм,
на замены, сил ему ещё хватит вполне. Но последнее слово тут за Карпиным.
Возможно, Глушаков ещё и пригодится Ростову в этом сезоне.
На полный матч его конечно уже вряд ли хватит, но на один тайм,
на замены, сил ему ещё хватит вполне. Но последнее слово тут за Карпиным.