Глушаков: «Контракт с „Ростовом“? Давайте не будем загадывать»

Полузащитник костромского «Спартака» рассказал о том, может ли продолжить карьеру в «Ростове».

У футболиста действующий до конца сезона контракт с клубом Второй лиги.

Недавно стало известно, что игрок проходит медицинское обследование с южной командой, а также будет тренироваться с ней на ближайших зимних сборах.

Связано ли теперь моё будущее с «Ростовом»? Да нет, просто договорились с Валерием Георгиевичем, что поеду тренироваться с командой. Не означает ли медосмотр, что будет подписан контракт? Время покажет, давайте не будем загадывать.