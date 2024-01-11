Глушаков отправится с «Ростовом» на первый сбор в ОАЭ

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вчера, 08:59

Как сообщает источник, на первый сбор «Ростова» отправится полузащитник .

Футболист обратился к главному тренеру клуба Валерию Карпину с просьбой дать возможность поработать на сборе и набрать форму во время подготовки к возобновлению сезона. В команде пошли навстречу игроку, он будет заниматься с южанами в ОАЭ .

С сентября хавбек выступал за костромской «Спартак» во Второй лиге. На первый сбор «красно-белых» этой зимой Глушаков не поехал.