Глушаков отправится с «Ростовом» на первый сбор в ОАЭ

Как сообщает источник, на первый сбор «Ростова» отправится полузащитник Денис Глушаков.
Футболист обратился к главному тренеру клуба Валерию Карпину с просьбой дать возможность поработать на сборе и набрать форму во время подготовки к возобновлению сезона. В команде пошли навстречу игроку, он будет заниматься с южанами в ОАЭ.
С сентября хавбек выступал за костромской «Спартак» во Второй лиге. На первый сбор «красно-белых» этой зимой Глушаков не поехал.
В таком возрасте в футбол не возвращаются.
В таком возрасте в футбол не возвращаются.