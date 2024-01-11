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Глушаков отправится с «Ростовом» на первый сбор в ОАЭ

вчера, 08:59

Как сообщает источник, на первый сбор «Ростова» отправится полузащитник Денис Глушаков.

Футболист обратился к главному тренеру клуба Валерию Карпину с просьбой дать возможность поработать на сборе и набрать форму во время подготовки к возобновлению сезона. В команде пошли навстречу игроку, он будет заниматься с южанами в ОАЭ.

С сентября хавбек выступал за костромской «Спартак» во Второй лиге. На первый сбор «красно-белых» этой зимой Глушаков не поехал.

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Все комментарии
q8ugugnae6cw
q8ugugnae6cw
вчера в 11:20
Наверное в качестве банщика и никак не иначе.
zqu22d2amy2b
zqu22d2amy2b
вчера в 10:59
Он, как обычно, просит миллион зеленых зарплаты, а никто столько не дает.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:50
Пора бы подыскать другую работу в футбольных клубах.
sova147
sova147
вчера в 10:06
Просто он любит очень футбол! Молодец!!!!
Frank_Rijkaard
Frank_Rijkaard
вчера в 09:58
36 лет. Карьера на закате... Удачи Денису в Ростове!
112910415
112910415
вчера в 09:31
надежды юношей по-прежнему питают ! )
Futurista
Futurista ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 09:18
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:16
Зачем это ему?
В таком возрасте в футбол не возвращаются.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:12
Видимо где-то собрался за еду устроиться.
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