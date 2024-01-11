«Фенербахче» объявил о переходе Леонардо Бонуччи

Пресс-служба «Фенербахче» объявила о переходе защитника «Униона» Леонардо Бонуччи.
Итальянец будет выступать за турецкий клуб до конца сезона 2023/24.
Пресс-служба «Фенербахче» объявила о переходе защитника «Униона» Леонардо Бонуччи.
Итальянец будет выступать за турецкий клуб до конца сезона 2023/24.
Все футболисты играют за деньги. Фенербахче европейский клуб, а не Интер Майами, куда уехал Месси)
И Фенербахче — это повышение после Униона, о котором за пределами Германии никто и не знает)
Все футболисты играют за деньги. Фенербахче европейский клуб, а не Интер Майами, куда уехал Месси)
И Фенербахче — это повышение после Униона, о котором за пределами Германии никто и не знает)
Пошёл по клубам
Но на полгодика пойдёт
Пошёл по клубам
Но на полгодика пойдёт
А у турков защита в лазарете...
А у турков защита в лазарете...