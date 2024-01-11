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ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковТурция. Супер-Лига 2023/2024

«Фенербахче» объявил о переходе Леонардо Бонуччи

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FRZZ
FRZZ ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
сегодня в 12:37
Армянин обязательно должен писать против Турции?
FRZZ
FRZZ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 12:35
Дзаньоло играл в Галатасарае, Балотелли играет в Адана.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:15
Не смог терпеть дальше этот бардак в Унионе)
Frank_Rijkaard
Frank_Rijkaard
сегодня в 11:03
Это усиление команды.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:37
Балотелли например сейчас там.
112910415
112910415
сегодня в 09:24
не пожалеют, что позвали !
Рой Макай
Рой Макай ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
сегодня в 08:26
Что за чушь? Турция уже давно стандартный вариант для подобных возрастных и звездных игроков, чтобы доигрывать. Это куда лучше, нежели бы Бонуччи перешел в условную Салернитану.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:17
Лучшие годы Бонуччи давно прошли, а в Турции довольно жесткий футбол.
zim289
zim289 ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
сегодня в 02:17, ред.
Что за инфантильный бред?
Все футболисты играют за деньги. Фенербахче европейский клуб, а не Интер Майами, куда уехал Месси)

И Фенербахче — это повышение после Униона, о котором за пределами Германии никто и не знает)
shur
shur ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
вчера в 23:49
...кто бы сомневался...!
протон
протон
вчера в 22:53
наверно первый Итальянец в Турции) что то не припомню их там
Пошёл по клубам
Но на полгодика пойдёт
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:10
Года поджимают....
А у турков защита в лазарете...
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 22:05
Бонуччи выбрал деньги, а не клуб.
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