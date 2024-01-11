«Боруссия» Дортмунд объявила об аренде Санчо у «Манчестер Юнайтед»

Дортмундская «Боруссия» взяла в аренду до конца сезона нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.
Англичанин вернулся в клуб, за который выступал с 2017 по 2021 год. В команде форвард будет играть под 10-м номером.
В общей сложности за «чёрно-жёлтых» он провёл 137 официальных матчей, забив 50 голов и отметившись 64 результативными передачами. Вместе с дортмундцами футболист в 2021-м выиграл Кубок Германии.
Полностью согласен и солидарен!!!!!!!
От себя добавлю, пару слов. Я видел Беккенбауэра в Киеве, в 1977г., на стадионе, в игре КЧ против киевского Динамо. Никогда не был его фанатом, и откровенно признаюсь- никогда не восторгался особо его игрой. Но то, что случилось вчера, вот эта дикость- меня, как цивилизованного европейца- просто поразила... Признаться, я даже сначала не понял- откуда гул. Вот только сегодня, из немецкой печати, понял- что произошло.
Спасибо, Павел!!!
Полностью согласен и солидарен!!!!!!!
От себя добавлю, пару слов. Я видел Беккенбауэра в Киеве, в 1977г., на стадионе, в игре КЧ против киевского Динамо. Никогда не был его фанатом, и откровенно признаюсь- никогда не восторгался особо его игрой. Но то, что случилось вчера, вот эта дикость- меня, как цивилизованного европейца- просто поразила... Признаться, я даже сначала не понял- откуда гул. Вот только сегодня, из немецкой печати, понял- что произошло.
Спасибо, Павел!!!