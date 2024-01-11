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«Боруссия» Дортмунд объявила об аренде Санчо у «Манчестер Юнайтед»

вчера, 15:37

Дортмундская «Боруссия» взяла в аренду до конца сезона нападающего «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

Англичанин вернулся в клуб, за который выступал с 2017 по 2021 год. В команде форвард будет играть под 10-м номером.

В общей сложности за «чёрно-жёлтых» он провёл 137 официальных матчей, забив 50 голов и отметившись 64 результативными передачами. Вместе с дортмундцами футболист в 2021-м выиграл Кубок Германии.«Боруссия» Дортмунд объявила об аренде Санчо у «Манчестер Юнайтед»

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Все комментарии
Capral
Capral ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 23:18
Желаю здравствовать.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:13
Но никто не говорил что русские такие сякие. Говорили болельщики зенита и болельщики динамо. А тут человек начал говорить про арабскую культуру и т д. Каждый видит ситуацию как он хочет и вы в том числе
Capral
Capral ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 23:10
Перед тем, как питерские болелы подготовили оскорбительный баннер про Яшина, наши болелы, динамовские- разбросали на стадионе продуктовые карточки блокадного Ленинграда. В моё время такого не было- это ПОЗОР!!!

Про политику я закончил. Слова Павла- не нацизм, а констатация факта, который, возможно, кому-то не по душе...
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:05
Ну когда он сказал про арабов что то вы не сказали давайте без нацизма. Про Палестину весь мир знает что там погибают дети.

Когда зенит оскорблял Яшина это же не значит что все русские или все питерцы не уважают Яшина. Это конкретные люди. Тут тоже.
A.S.A
A.S.A ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:02
Ясно, спасибо за пояснение!
Capral
Capral ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 23:00
В том, что примешали политику- в частности Палестину, о которой, вы ничего не знаете. Извините, но политику прекращаю.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:58
А в чем я не прав?
Capral
Capral ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 22:55
Я его поддержал, потому что он прав, и сказал всё по делу, как есть.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:49
Тогда давайте без нацизма. Я не про вас а про аналитика но вы поддержали его
Capral
Capral ответ АРМЕЕЦ__06 (раскрыть)
вчера в 22:47
Давайте только без политики.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:46, ред.
А немцы и вся эта европа сделала минуту молчание к памяти тысячи детей погибающих в Палестине? Бекенбауэр прожил свою жизнь достойно и умер у себя дома в отличии детей. Не суди да не судимы будете
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:35
Приветствую Вас, Дорогой Саркис!!!
Гул на любом стадионе- явление вполне нормальное, во время игры. Но вот гул и шум во время Минуты Молчания- это ненормально. В Европе или в России, я такого не припомню. Собственно, Павел- всё конкретно объяснил, удивляться нечему. Гул был, именно во время М/М. Сама аура на трибунах, во время игры была очень праздничной и по футбольному вполне приемлимой. Но вот, что случилось во время М/М, и почему- загадка... Сегодня, много было в печати разных домыслов, догадок, но никто, конкретно, ничего не понял. Больше, конечно- про самого Ф.Беккенбауэра...

Санчо? Дружище, не хочу показаться Вам безграмотным, в информационном плане человеком, но откровенно говоря- впервые слышу об этом человеке. Вам, Саркис, как болельщику Арсенала, и, как человеку изнутри знающего британский футбол, конечно, это имя говорит о многом, но не мне. Вы же знаете- я поведенный на советском футболе, и крайне мало интересуюсь современным, даже, такой продвинутой лигой, какой является АПЛ. В этом плане, ничего, к сожалению не могу сказать определенного.

Удачи, Вам, Дружище, и конечно- Вашему любимому Арсеналу!!!!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:25, ред.
Гул был заслуженный. И гул этот был направлен в адрес именно Крооса, а не Франца.
Кроос, в одном из постов по поводу перехода Вейга в Саудовскую Аравию, написал, что это позор и т.д. и т.п. Эти европейцы постоянно говорят про свободу слова, права человека и т.д. и т.п. А разве Вейга и другие игроки, которые перешли в Саудовскую Аравию, они не имеют права выбрать то, что они хотят? Хоть и я болельщик Реала с большим стажем, я не буду защищать Крооса. Он заслужил этот гул.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:19
Всяко лучше, чем в Хаговской бестолковой артели находиться.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:18, ред.
Виктор (Capral).
Дикость? Цивилизованный европеец?
А почему тогда "цивилизованная Европа" не проводит эти минуты молчания за палестинцев?
И ещё, вы - "цивилизованные" европейцы, любите говорить про свободу слова, свободу действий и т.д. Почему ваша свобода слова не действует в отношении тех же палестинцев? И почему не действует запрет на монополию в отношении ФИФА, УЕФА? Почему они грозят клубам, в случае участия в Суперлиге? Двойные у вас стандарты "цивилизованные европейцы"!!!
Почему вы считаете, что они должны чтить память об одном человека, если сами не чтите память сотни тысяч палестинцев (в том числе десятки тысяч детей)?!
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:12
Приветствую Вас, Виктор! Я вчера начал смотреть мадридское дерби с 30-й минуты, как раз повтор гола Менди увидел, а дальше, по трансляции не понимал, с чем связан гул в адрес Крооса, думал это было связано с тем, что он был одним из тех, кто был против проведения ЧМ в Катаре и арабская публика припомнила ему это.... а прочитав Ваш пост ущнал истинную причину....
Что же касается Санчо, то очень хочу, что бы он снова показал себя во всей красе, и утер нос ЭТХ
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:49
Статистика у него неплохая и есть, что доказывать
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:31
Приветствую, Павел!!!
Полностью согласен и солидарен!!!!!!!
От себя добавлю, пару слов. Я видел Беккенбауэра в Киеве, в 1977г., на стадионе, в игре КЧ против киевского Динамо. Никогда не был его фанатом, и откровенно признаюсь- никогда не восторгался особо его игрой. Но то, что случилось вчера, вот эта дикость- меня, как цивилизованного европейца- просто поразила... Признаться, я даже сначала не понял- откуда гул. Вот только сегодня, из немецкой печати, понял- что произошло.

Спасибо, Павел!!!
DXTK
DXTK
вчера в 18:12
Я даже не удивлюсь если Санчо летом Боруссия выкупит за 30 млн, и Юнайтеду ничего не останется как согласится на такую сделку. Поскольку футболист думаю точно уже не останется в клубе.

PS Я был прав когда сказал.....как можно покупать игрока за 85 лямов который только что похоронил сборную Англию в финале ЕВРО.
Frank_Rijkaard
Frank_Rijkaard
вчера в 18:12
Вернулся домой??? Хороший футболист, удачи ему!!!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:33
В лигачемпионскую команду перешёл пацан. Имеет все шансы поправить свою карьеру.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:21
Об уровне культуры этой страны говорят фотографии самих игроков с позолоченными самолётами и унитазами на базах топ-клубов Верблюд-лиги и школьными раздевалками у других. Надо понимать, что вся эта страна, по сути, прошла путь "из грязи в князи", и за пару поколений из бедуинов в интеллигентов не превращаются, особенно учитывая низкую базу. Поэтому особенно печально тому, что европейцы сами продаются арабам за горстку нефтедолларов и позволяют топтать свои ценности.
RomarioBrazil
RomarioBrazil
вчера в 17:16
Пускай там поиграет. Может, поумнеет..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:14
Испанцы сами продали Суперкубок саудитам, Виктор. А шейхи, особенно, учитывая традиционное именно арабское презрение к чужим ценностям, не будут никакие минуты молчания соблюдать. Скорее, это был хороший пример того, почему из их верблюд-лиги звёзды бегут - как мы видим, даже их "болельщикам" абсолютно плевать на какие-то футбольные правила, они просто хотят посмотреть, как поиграют очередные купленные ими (на этот раз временно) известные люди.
112910415
112910415
вчера в 17:10
и теперь вот надо вести себя корректно
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 16:00
Отмучился
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 15:56
Пристроили..
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 15:50
Должен перезагрузить карьеру!
Capral
Capral
вчера в 15:45, ред.
Поскольку звучит немецкая тема, хочу пару слов сказать вот о чем. Сегодня в немецкой прессе появилась статья, осуждающая поведение болельщиков, вчера, в СА, перед игрой Реал-Атлетико, в знак непочтительного отношения к Памяти Ф.Беккенбауэра.
Гость
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