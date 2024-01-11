«Боруссия» Дортмунд объявила об аренде Санчо у «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 15:37

Дортмундская «Боруссия» взяла в аренду до конца сезона нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Англичанин вернулся в клуб, за который выступал с 2017 по 2021 год. В команде форвард будет играть под 10-м номером.

В общей сложности за «чёрно-жёлтых» он провёл 137 официальных матчей, забив 50 голов и отметившись 64 результативными передачами. Вместе с дортмундцами футболист в 2021-м выиграл Кубок Германии.