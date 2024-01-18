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«Краснодар» объявил о продлении контракта с Матвеем Сафоновым

вчера, 18:54

Пресс-служба «Краснодара» объявила о продлении контракта с вратарём Матвеем Сафоновым.

Новое соглашение голкипера рассчитано до 31 января 2029 года. Прошлый контракт Сафонова с «быками» действовал до 31 декабря 2025 года.

«Краснодар» объявил о продлении контракта с Матвеем Сафоновым

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:15
логично, правильно, оптимистично !
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:58, ред.
Правильное решение. Только внешний вид вернуть лучше прежний, 24 года а выглядит как кубанский чабан с этой бородкой и прической
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:01
Правильно,хороший вратарь,зачем его менять.
v4wpqc59xvp9
v4wpqc59xvp9
вчера в 20:55
Рад за Краснодар и Сафонова, удачи им в дальнейшем
stanichnik
stanichnik ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:06, ред.
Доброго Здоровья Jeck!
Зачем питерцам другой вратарь на данном этапе? В Еврокубках всё равно пока не допускают наши команды, а для РПЛ и имеющиеся голкиперы вполне потянут, полевые игроки сполна компенсируют уровень недостающего мастерства стражей ворот. А если уж и покупать кого-то, то следует присмотреться к Агкацеву.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 19:44
Агкацеву пора сваливать из Краснодара. Скоро он деградирует долго сидя под Сафоновым
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:28
Правильное решение! А куда и зачем ему идти? Матвей нашёл свою команду, у которой большое будущее и которой он поможет завоевать медали в этом сезоне (в чём наверное уже почти никто и не сомневается), а вот какие это будут медали: золотые, серебряные или бронзовые - скоро увидим. Удачи и новых ярких побед Матвею Сафонову с Краснодаром!
Beno444
Beno444
вчера в 19:18

А мне все это напомнило эту сцену. Ребята, давайте жить дружно,
drug01
drug01
вчера в 19:17
Он верен своей команде! Пожелаем им удачных результатов в этом сезоне!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:08
Вообще непонятно что происходит...
У Зенита нет вратаря ...а он стоит и улыбается...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:00
Молодец, правильно поступил. Иногда лучше поступить как Акинфеев и остаться в родном и любимом клубе, быть здесь авторитетом и любимцем, чем пуститься в погоню за бабками и уйти по миру. Наших сейчас нигде особо не ждут, а лет 5 назад основного вратаря сборной бы с руками и ногами оторвали уже
Гость
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