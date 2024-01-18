«Краснодар» объявил о продлении контракта с Матвеем Сафоновым

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вчера, 18:54

Пресс-служба «Краснодара» объявила о продлении контракта с вратарём .

Новое соглашение голкипера рассчитано до 31 января 2029 года. Прошлый контракт Сафонова с «быками» действовал до 31 декабря 2025 года.