«Краснодар» объявил о продлении контракта с Матвеем Сафоновым

Пресс-служба «Краснодара» объявила о продлении контракта с вратарём Матвеем Сафоновым.
Новое соглашение голкипера рассчитано до 31 января 2029 года. Прошлый контракт Сафонова с «быками» действовал до 31 декабря 2025 года.
Пресс-служба «Краснодара» объявила о продлении контракта с вратарём Матвеем Сафоновым.
Новое соглашение голкипера рассчитано до 31 января 2029 года. Прошлый контракт Сафонова с «быками» действовал до 31 декабря 2025 года.
Зачем питерцам другой вратарь на данном этапе? В Еврокубках всё равно пока не допускают наши команды, а для РПЛ и имеющиеся голкиперы вполне потянут, полевые игроки сполна компенсируют уровень недостающего мастерства стражей ворот. А если уж и покупать кого-то, то следует присмотреться к Агкацеву.
Зачем питерцам другой вратарь на данном этапе? В Еврокубках всё равно пока не допускают наши команды, а для РПЛ и имеющиеся голкиперы вполне потянут, полевые игроки сполна компенсируют уровень недостающего мастерства стражей ворот. А если уж и покупать кого-то, то следует присмотреться к Агкацеву.