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Новичку «Зенита» придётся отказаться от прозвища Педриньо

вчера, 19:11

«Зенит» решил называть своего бразильского новичка Педро вместо Педриньо, сообщает журналист Иван Карпов.

В статье на сайте клуба бразильца 11 раз назвали Педро и ни разу Педриньо. При этом сам 18-летний бразилец в соцсетях именует себя Педриньо, а не Педро. В «Коринтиансе» и сборной Бразилии он тоже играет под псевдонимом.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:55
Игра покажет...Педро он...или Педриньо....

Но в любом случае...футболок "Педриньо" много не продать....
Так...если только судьям дарить....))
протон
протон
сегодня в 03:35
в локомотиве есть такой. Дзюбиньо больше подходило бы педриньо или ананидзе чем Педро педриньо. )))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 23:44, ред.
Отлично, Лотсмэн. Да - да, папуасы. Лучше не скажешь.
lotsman
lotsman ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:10
Да. Только корабли строят в разных странах. И в каждой стране кораблю дают имя, приемлемое для этой страны. И обсуждение этого имени, папуасами с других островов, это проявление невежества.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:30, ред.
Не сомневаюсь, что в любой другой, но цивилизованной, стране футболист выступал бы под ласковым прозвищем Педриньо. И никто бы не обратил на это внимание. Но надо знать нашу страну, идущую своим особым путём, и её болельщиков. С первого упоминания о том, что в нашу страну, по-моему в "Локомотив", приезжает Педриньо, начались издевательства пользователей над парнем. Хорошо это помню. Думаю, чтобы обезопасить футболиста от издёвок, и решили называть его от греха подальше так, как назвали его при рождении, т.е.Педро.
Futurista
Futurista
вчера в 21:25
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:25
После Промеса Спартаку уже не надо заботиться о моральном облике клуба.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:03
При этом сам 18-летний бразилец в соцсетях именует себя Педриньо, а не Педро.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1368994/pedro-zenit 05.01.2024

А вот ещё один факт об умственный способностях карпа.
Он сам Иван Карпов, а Телеграм «Инсайды от Карпа»
Пусть посмотрит как наши футболисты себя именуют в соц сетях и как их в клубах именуют, может тогда до него дойдёт какую он чушь несёт? Хотя вряд ли.
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 21:01
Байкал-38
Байкал-38 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:54
То есть кранты Спартаку, в команду Амарал пришёл?
hh84x8aqzqt9
hh84x8aqzqt9
вчера в 20:54
С такой фамилией нечего вообще брать, и так всё ясно.
memphis
memphis
вчера в 20:53
Второй Педриньо, но теперь могут наказать
pomor45
pomor45
вчера в 20:52
Когда примет российское гражданство станет Петровым.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:49, ред.
А может всё гораздо проще?
Педро Энрике Силва дос Сантос (Pedro Henrique Silva dos Santos) и Зенит на своём сайте его называет согласно официальным данным, как говориться в паспорте написано.
Просто карпу надо сенсацию сделать, что бы хоть о чём то писать.
А вот и его официальная карточка в Бразилии и там его тоже Педро называют, а не Педриньо.

Да он играл под псевдонимом Педриньо и возможно будет играть под ним и в Зените, это мы увидем уже когда будут представлять игрока (с футболкой) и во время игр.

Карп опять показал себя очень глупым человеком, у которого нет стыда и совести, главное раздуть скандал.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:44
Говорят, что как корабль назовёшь, так он и поплывёт.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:15
Он просто не знает русского значения своего прозвища.
lotsman
lotsman
вчера в 20:09
Для нормальных болельщиков он будет игроком Зенита. И имя здесь не причём. У каждого народа свои имена. И высмеивать их на свой лад по крайней мере не этично. Ну а на пустоголовых озабоченных не стоит обращать внимания. Пусть трезвонят. У кого что болит, тот о том и говорит.
Naherger
Naherger
вчера в 20:08
А что такое..? Зенит и тут щемит бразилов? Но на что не пойдешь ради газпромовских денег...
Интерес
Интерес
вчера в 20:07
К нам приехал,к нам приехал дон Педриньо дорогой(во всех смыслах).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:01
Неблагозвучный у него для русского уха псевдоним...
ABir
ABir
вчера в 19:51
Ну конечно, какой же он Педро в 18 лет? Вот заматереет, наберется опыта, тогда уж точно станет Доном Педро.
Capral
Capral
вчера в 19:36
А почему не ПеРДиньо?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:16, ред.
Но у болел он будет уже всегда Педриньо...)))...Лучше бы не выдавали его погоняло..)
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