Новичку «Зенита» придётся отказаться от прозвища Педриньо

«Зенит» решил называть своего бразильского новичка Педро вместо Педриньо, сообщает журналист Иван Карпов.
В статье на сайте клуба бразильца 11 раз назвали Педро и ни разу Педриньо. При этом сам 18-летний бразилец в соцсетях именует себя Педриньо, а не Педро. В «Коринтиансе» и сборной Бразилии он тоже играет под псевдонимом.
Педро Энрике Силва дос Сантос (Pedro Henrique Silva dos Santos) и Зенит на своём сайте его называет согласно официальным данным, как говориться в паспорте написано.
Просто карпу надо сенсацию сделать, что бы хоть о чём то писать.
А вот и его официальная карточка в Бразилии и там его тоже Педро называют, а не Педриньо.
Да он играл под псевдонимом Педриньо и возможно будет играть под ним и в Зените, это мы увидем уже когда будут представлять игрока (с футболкой) и во время игр.
Карп опять показал себя очень глупым человеком, у которого нет стыда и совести, главное раздуть скандал.
Педро Энрике Силва дос Сантос (Pedro Henrique Silva dos Santos) и Зенит на своём сайте его называет согласно официальным данным, как говориться в паспорте написано.
Просто карпу надо сенсацию сделать, что бы хоть о чём то писать.
А вот и его официальная карточка в Бразилии и там его тоже Педро называют, а не Педриньо.
Да он играл под псевдонимом Педриньо и возможно будет играть под ним и в Зените, это мы увидем уже когда будут представлять игрока (с футболкой) и во время игр.
Карп опять показал себя очень глупым человеком, у которого нет стыда и совести, главное раздуть скандал.