Новичку «Зенита» придётся отказаться от прозвища Педриньо

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вчера, 19:11

«Зенит» решил называть своего бразильского новичка вместо Педриньо, сообщает журналист Иван Карпов.

В статье на сайте клуба бразильца 11 раз назвали Педро и ни разу Педриньо. При этом сам 18-летний бразилец в соцсетях именует себя Педриньо, а не Педро. В «Коринтиансе» и сборной Бразилии он тоже играет под псевдонимом.