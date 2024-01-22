Нападающий «Арсенала» доиграет нынешний сезон в чемпионате Австрии

Нападающий «Арсенала» Мика Бирет в рамках аренды пополнил состав «Штурма».
Игрок будет выступать в чемпионате Австрии до конца нынешнего сезона.
«Штурм» идет на 2-м месте австрийской Бундеслиги.
Нападающий «Арсенала» Мика Бирет в рамках аренды пополнил состав «Штурма».
Игрок будет выступать в чемпионате Австрии до конца нынешнего сезона.
«Штурм» идет на 2-м месте австрийской Бундеслиги.
Бирет отлично проявил себя в Шотландии играя при этом в слабеньком клубе... нам(Арсеналу) нужен форвард, и клуб не модет усилить эту позицию за счет трансфера,т.к имеет проблемы с ФФП, так верни парня из аренды дай шанс, выпуская на замены хотя бы на концовки, а вдруг парнишка стрельнет??!! Тем более он крепкий, мощный....но нет отпрааляем его в Австрийский Штурм
Бирет отлично проявил себя в Шотландии играя при этом в слабеньком клубе... нам(Арсеналу) нужен форвард, и клуб не модет усилить эту позицию за счет трансфера,т.к имеет проблемы с ФФП, так верни парня из аренды дай шанс, выпуская на замены хотя бы на концовки, а вдруг парнишка стрельнет??!! Тем более он крепкий, мощный....но нет отпрааляем его в Австрийский Штурм