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Нападающий «Арсенала» доиграет нынешний сезон в чемпионате Австрии

вчера, 21:47

Нападающий «Арсенала» Мика Бирет в рамках аренды пополнил состав «Штурма».

Игрок будет выступать в чемпионате Австрии до конца нынешнего сезона.

«Штурм» идет на 2-м месте австрийской Бундеслиги.

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20 января
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:40
Артета конечно же проделал огромную работу, что бы Арсенал наконец таки вернулся, за это ему конечно же респект, но вот если чесно, бесит в нем упрямость, боится рисковать и подпкскать к составу молодых игроков! Ни Гвардиола, ни Клопп не боятся давать шансов молодым игрокам и даже получают выгоду от этого. У нас тоже есть молодые игроки, которые заслужили получить игровое время уже на высоком уровне, но нет....
Бирет отлично проявил себя в Шотландии играя при этом в слабеньком клубе... нам(Арсеналу) нужен форвард, и клуб не модет усилить эту позицию за счет трансфера,т.к имеет проблемы с ФФП, так верни парня из аренды дай шанс, выпуская на замены хотя бы на концовки, а вдруг парнишка стрельнет??!! Тем более он крепкий, мощный....но нет отпрааляем его в Австрийский Штурм
112910415
112910415
сегодня в 06:15
скучно на скамейке - то !
4vf4yq3kwrgw
4vf4yq3kwrgw
сегодня в 02:58
Неплохо пристроили Мику, пусть там учится забивать
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 01:29
После Шотландии отправился штурмовать чемпионат Австрии.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:42
Ну уж лучше поиграть в чемпионате Австрии, чем сидеть на лавке.
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