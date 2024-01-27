Агент Захаряна высказался о травме футболиста

Геннадий Голубин, агент полузащитника клуба «Реал Сосьедад» , дал комментарий касательно травмы игрока.

Он получил повреждение левой лодыжки пару матчей назад, это не новоприобретенная травма. У него она уже была, а сейчас только усугубилась. Скоро будут делать снимки, тогда станет понятно, сколько займет восстановление. Тренерский штаб решал, будет ли Арсен играть сегодня или нет. Он вроде бы тренировался всю неделю и на матч был тейпирован. Но сейчас не надо гадать, нужно провести медицинский осмотр и пройти курс восстановления.