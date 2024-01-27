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Агент Захаряна высказался о травме футболиста

сегодня, 19:23

Геннадий Голубин, агент полузащитника клуба «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, дал комментарий касательно травмы игрока.

Он получил повреждение левой лодыжки пару матчей назад, это не новоприобретенная травма. У него она уже была, а сейчас только усугубилась. Скоро будут делать снимки, тогда станет понятно, сколько займет восстановление. Тренерский штаб решал, будет ли Арсен играть сегодня или нет. Он вроде бы тренировался всю неделю и на матч был тейпирован. Но сейчас не надо гадать, нужно провести медицинский осмотр и пройти курс восстановления.

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shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:50
Главное чтобы не усугубить все это... пусть посидит в запасе.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 19:45
Готовят очередного полировщик а лавки...
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