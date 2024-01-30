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«Реал» готов предложить новый контракт Тони Кроосу

вчера, 21:47

Полузащитник Тони Кроос может остаться в «Реале».

Нынешний контракт немца со «сливочными» истекает после окончания текущего сезона. Мадридский клуб готов предложить Кроосу новый однолетний контракт до конца кампании 2024/25.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 29 матчей за «Реал», в которых забил 1 гол и отдал 7 результативных передач.

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Реал  Кроос Тони
Перевод с Twitter DeadlineDayLive Фото: Твиттер Тони Крооса
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29 января
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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 09:29
Один из долгожитель футболистов Германии . В Германии обычно так долго не играют как в Италии
112910415
112910415
сегодня в 08:10
настолько хорош Тони, что новый контракт неизбежен
UncleZack
UncleZack
сегодня в 04:53
Никогда не понимал почему он должен уйти вместе с Модричем,он на пять лет младше,Модрич в его возрасте божил в полузащите,ему еще играть и играть.
3ebmps6xqs2v
3ebmps6xqs2v
сегодня в 04:39
Его пенсионером как Модрича ещё не признали.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:16
Оставить конечно. Молодым есть чему научиться у него.
shur
shur
сегодня в 00:20
...этот парень бетон,основа,дисциплина,мысли,созидания,техника, тактика,усердие и преданность Реалу...!!!
амурец
амурец
сегодня в 00:17
Конечно надо оставить Крооса
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:42
Вроде бы незаметный глазу профана футболист, но чрезвычайно полезный и важный для команды. Игрок с очень "богатым" опытом выступлений в лучших клубах и сборной страны. В дополнительных характеристиках с нашей стороны не нуждается.
wmexw63cvgsv
wmexw63cvgsv
вчера в 22:38
Для Реала сейчас это нужный игрок! Думаю игрок согласится
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:06, ред.
Этот хав не только с распрекрасным пасом и игровым мышлением, но и поставленным ударом. Редкое, по нынешним временам, сочетание.
Как он шведам со штрафного зарядил на ЧМ 2018 - сказка.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:58
Какие тут могут быть вопросы, если по итогам 2023 года Тони был лучшим игроком по пасам вперёд в Топ 5 лиг?

Кроос своего мастерства не растерял, а благодаря тому, что Кама, Тчуи, Джуд и Феде (те из них, кто на поле) снимают с него работу в отборе, он может всё ещё эффективно работать в нынешнем "Реале".
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:52
Полезный стабильный игрок, принесёт ещё сливочным пользу...
tq4nmyrm3x93
tq4nmyrm3x93
вчера в 21:51
Ну если всех все устраивает, то почему бы и не договориться.
Гость
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