«Реал» готов предложить новый контракт Тони Кроосу

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вчера, 21:47

Полузащитник может остаться в «Реале».

Нынешний контракт немца со «сливочными» истекает после окончания текущего сезона. Мадридский клуб готов предложить Кроосу новый однолетний контракт до конца кампании 2024/25.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл 29 матчей за «Реал», в которых забил 1 гол и отдал 7 результативных передач.