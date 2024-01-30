«Реал» готов предложить новый контракт Тони Кроосу

Полузащитник Тони Кроос может остаться в «Реале».
Нынешний контракт немца со «сливочными» истекает после окончания текущего сезона. Мадридский клуб готов предложить Кроосу новый однолетний контракт до конца кампании 2024/25.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл 29 матчей за «Реал», в которых забил 1 гол и отдал 7 результативных передач.
Кроос своего мастерства не растерял, а благодаря тому, что Кама, Тчуи, Джуд и Феде (те из них, кто на поле) снимают с него работу в отборе, он может всё ещё эффективно работать в нынешнем "Реале".
Кроос своего мастерства не растерял, а благодаря тому, что Кама, Тчуи, Джуд и Феде (те из них, кто на поле) снимают с него работу в отборе, он может всё ещё эффективно работать в нынешнем "Реале".
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