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Клопп прокомментировал травму Нуньеса

вчера, 17:22

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий на тему травмы нападающего Дарвина Нуньеса, которую он получил в матче АПЛ против «Челси» (4:1).

Не могу сказать, доступен ли Дарвин. После 20-й минуты кто-то наступил ему на ногу. После матча она очень болела. Он покинул стадион в ботинке, но не футбольном. Перелома нет, рентген чист. Однако нога опухла.

Нужно проверить, сможет ли его нога поместиться в бутсу или нет! Поскольку на это нужно время. Я его еще не видел, так что посмотрим.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 20:57
Дарвину нужен спортивный психолог, после терапии начнет забивать. И удачи в восстановлении от травмы.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:51
Сильные качества не проявились у Нуньеса в Ливерпуле, также как у Вернера в Челси.
Возможно не игрок системы Клоппа и не Левандовски которого Клопп успешно использовал в БД, как по мне.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:43
В чём он лучше, а в чём - хуже, на Ваш взгляд?
Romeo 777
Romeo 777 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:27
Нууу, не знаю 😁 как по мне в целом одного поля ягоды по упущенным голевым моментам с Вернером. Но я так сильно хотел видеть Нуньеса в Челси, когда тот был в Бенфике и в ЛЧ играл супер, против того же Ливерпуля…но теперь думаю, хорошо, что не перешел, зато у нас 70 миллионный Мудрик 🔥
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:19
Ну не сильно) Нуньес супер трудяга, да и хотя бы в штангу три раза за матч он попадает) Вернер просто лоускил, причем я до переезда его ещё это говорил, да он и вернулся и там тупо лавку уже грел, сейчас вот величие снова вместе с ТТХ решил обрести)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:56
Нуньес напоминает Вернера времен Челси…куча моментов, но не может забить
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:42
Из-за этого забить не мог?)
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