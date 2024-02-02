Клопп прокомментировал травму Нуньеса

Главный тренер «Ливерпуля» дал комментарий на тему травмы нападающего , которую он получил в матче АПЛ против «Челси» (4:1).

Не могу сказать, доступен ли Дарвин. После 20-й минуты кто-то наступил ему на ногу. После матча она очень болела. Он покинул стадион в ботинке, но не футбольном. Перелома нет, рентген чист. Однако нога опухла.

Нужно проверить, сможет ли его нога поместиться в бутсу или нет! Поскольку на это нужно время. Я его еще не видел, так что посмотрим.