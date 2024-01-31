В большом футболе подкалывают толстяков. Правы ли критики Неймара, Иско и Азара

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вчера, 16:25

Португалец Роналду задал нездоровые стандарты?

Бекхэм и Криштиану основали культ тела

В футболе не раз доводилось подмечать лишние килограммы у ведущих футболистов, автор этих строк тоже так сделал, поймали на крючок моды. Шуток о толстяке Неймаре в последнее время столько, что бразилец записал ролик, где показал жирок на животе. Тема вышла на первый план. Социальные сети и его величество Photoshop создали культ тренированных тел.

В 90-х годах мучили в основном женщин, модельеры охотились за девушками с булимией и анорексией. А сейчас от женщин требуют форм, в которые нужно вкладывать деньги для операций и тренировать ноги ради выпирающей попы. А затем мода и реклама пришли за мужчинами. Физкультура, что доказано сотнями исследований, является невероятно полезной для тела.

Йога, танцы, езда на велосипеде, плавание, грамотные занятия в тренажерном зале улучшат моральное состояние, как только найдете занятие, подходящее конкретно вам. Но спорт задает другие стандарты, а ещё влияет дорогая реклама. Наверное, черту перешла Виктория Адамс, создав «проект Бекхэм». Англичане добавили в футбол больше шоу-бизнеса и гламура.

Бекхэм сильнее ориентировался на татуировки и прически, чем на мышцы. А вот португалец Роналду, ещё одна «семерка» МЮ , пошел дальше. Берет 2.4 млн евро за рекламный пост, нередко снимается без футболки. Роналду обожает светить своим торсом. А поскольку сотни миллионов людей следят за вылизанной версией «жизни» знаменитостей, то формируется стандарт.

Бороды мужчинам вернули через социальные сети и рекламу. Ставка на резкое урезание углеводов для мужчин и стероиды тоже пришли через экраны. В результате от футболистов стали требовать выглядеть как Роналду, которому в понедельник стукнет 39 лет.

Великие футболисты чаще всего худые

Раньше в залах игроков так сильно не гоняли, хотя занятия были. Но если пробежаться по списку великих игроков, то многие худые. Начиная с уругвайца Хосе Леандро Андраде – одной из первых всемирных звезд футбола, который серьезно занимался танцами, и продолжая Пеле, Король никогда не был толстым. При этом сам по себе жир не мешает быть выдающимся атлетом.

Толстые боксеры становились чемпионами. Тайсон Фьюри далеко не Майк Тайсон по физической форме. В американском футболе полно великих толстяков. Даже квотербеки – плеймейкеры, а они бросают овальный мяч, могут трусить боками, это мало кого волнует. Толстый человек может быть выносливым и сильным, но не всюду так часто бьют по ногам, как в футболе.

Колени – слабое место каждого человека. Толстяку сложнее увернутся от подката в ноги. Баскетболистов не бьют по ногам шипами, а в хоккее и многих других видах спорта есть больше защиты для тела, чем в футболе, где только щитки, чтобы не разломали ногу пополам. Резкость движений в футболе важна, а лишний вес на неё прямо влияет. Так что худоба имеет смысл.

Адриано, Роналдиньо и Роналдо с лишним весом хорошо играли с места, но плохо смотрелись на дистанции. Также растут нагрузки, жадные чиновники хотят больше денег. Также вес стал индикатором снижения требований игрока к себе. Невысокому худому или рослому и тренированному игроку проще играть успешно после тридцати лет. Долгожители в футболе худые.

Врачи ставят на индивидуальный подход

Нельзя всех под одну гребенку. У каждого разные связки, мышечные волокна, гормоны и обмен веществ. Бразилец Роналдо весил сто килограммов, ведь у него эндокринные проблемы. Азар – другое дело. Бельгиец ленивый и постоянно покупал гамбургеры с пиццей. Месси тоже ночью ходил за шоколадками и пил газировки, когда забивал 90 голов за год, но вес не рос, спасала скорость обмена веществ.

Виллиан, Мората, Игуаин, Иско, а после завершения карьеры даже Азар успешно сбрасывали вес. Неймар легко набирает и теряет килограммы. Атлетам проще контролировать вес, им готовит еду повар, составляет рацион врач, а тренировки под присмотром сертифицированного специалиста. Не было смысла скрывать лишний вес Марио Фернандеса, новичок «Зенита» имел условия для набора формы.

Но заметный лишний вес у обычно подтянутого атлета это индикатор. Нет ли психологических проблем? Толстый Уокер бегал за «Манчестер Сити», когда параллельно жил на две семьи. Мората набирал вес из-за депрессии. Поведение продиктовано событиями из жизни. Серьезный врач не ставит на универсальный стандарт. Тяжелый вратарь может отбивать мячи, а толстый латераль не успеет в защиту.

Также в футболе иные лимиты калорий. На диете Холанда в 6 000 калорий в день вы наберете 10 килограммов за месяц, если сможете впихнуть в себе столько еды. Так что в футболе нет особого «фетшейминга». Мужчинам проще, это женщинам чаще вживляют комплексы через весы. А вот Снейдер, как только завязал, увеличился в два раза. Впрочем, настолько резкий скачок это повод сходить к врачу.

Перебор с мышечной массой мешает игре

Не все игроки становятся лучше, когда добавляют мышц. Бэйл мало тренировался в зале, у него от природы такие огромные ноги. Но другой футболист, делая приседания со штангой, может травмироваться и перегрузить себя. Важна правильная форма для конкретного человека на определенной позиции. Центральный защитник может весить больше, чем вингер, который постоянно в дриблинге.

Важно тянуться к оптимальным кондициям, ведь в футболе один человек может испортить усилия целой команды. Сейчас уровень мастерства соперников не позволяет давать себе поблажки. Иско вернулся на пик формы, когда сильно похудел. Морально сложно жить по распорядку, но знаем зарплаты игроков – добровольно идут на жертвы ради прибыли, в их мире ценят сброшенные килограммы.

Весело подкалывать атлета за круглые бока, но не стоит травить. Важно понять причину и помочь остановиться. Играть в лучший футбол с явным лишним весом практически нереально. И для любого человека большой запас жиры это фактор для развития болезней. Толстяки настаивают, что нет прямой связи, но врачи с ними не согласны. Нет гарантии, что толстяк заболеет, но риск выше.

В «Боруссии» Д штраф 1 000 евро за килограмм, а после определенной отметки за каждые 100 граммов. Глупость, литр воды можно выпить за минуту. Крайности хуже золотой середины. Например, в «Челси» хотят запретить Мудрику таскать штанги. Не успевает отдыхать, часто теряет мяч. Игрокам полезно отставить чипсы и газировку, но перебарщивать в зале опасно. Роналду забил столько голов не из-за кубиков пресса, хотя профессионализм помог ему не уйти на пенсию в 35 лет.