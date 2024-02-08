Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Личка оценил возможность перехода игроков «Оренбурга» в «Динамо»

вчера, 23:56

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий на тему возможного перехода некоторых игроков «Оренбурга» в состав московской команды.

Мы летом и так взяли троих отличных футболистов, плюс вернулся Бальбуэна. Это повысило уровень команды.

У «Оренбурга» есть качественные игроки, футболисты очень хорошего уровня для РПЛ. Но у меня есть уже в середине поля Чавес, Фомин, Битело, Лаксальт, Карраскаль и Гагнидзе. Забирать игрока из другой команды, чтобы он потом не выходил на поле — тоже плохо. Все хотят играть. У нас большая конкуренция в середине поля. Нет места. Так бывает.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиКуликов может перейти в «Родину»
Сегодня, 19:50
Агент Мендеса оценил слухи о переходе игрока из ЦСКА в «Трабзонспор»
Сегодня, 18:15
Слухи«Трабзонспор» хочет купить у ЦСКА Мендеса
Сегодня, 17:46
Слухи«Спартак» интересуется полузащитником клуба «Бока Хуниорс»
Сегодня, 11:59
«Балтика» арендует нападающего «Рубина»
07 февраля
Агент Клаудиньо рассказал, покинет ли игрок «Зенит»
07 февраля
Сортировать
Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 07:51
Им еще и платить надо за то что на лавке сидеть будут.
makr3y77xy2v
makr3y77xy2v
сегодня в 06:44
Похоже в Оренбурге облегчённо выдохнули.
112910415
112910415
сегодня в 06:29
чётко, конкретно, понятно
s8zge7xphqum
s8zge7xphqum
сегодня в 05:27
Неудобняк походу Личке и дальше Оренбург грабить
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 01:29
Динамо хорошо смотрятся в товарках!
drug01
drug01
сегодня в 00:16
Ответ получен надо искать другие команды
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 