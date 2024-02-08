Личка оценил возможность перехода игроков «Оренбурга» в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий на тему возможного перехода некоторых игроков «Оренбурга» в состав московской команды.
Мы летом и так взяли троих отличных футболистов, плюс вернулся Бальбуэна. Это повысило уровень команды.
У «Оренбурга» есть качественные игроки, футболисты очень хорошего уровня для РПЛ. Но у меня есть уже в середине поля Чавес, Фомин, Битело, Лаксальт, Карраскаль и Гагнидзе. Забирать игрока из другой команды, чтобы он потом не выходил на поле — тоже плохо. Все хотят играть. У нас большая конкуренция в середине поля. Нет места. Так бывает.