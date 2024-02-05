Кейн — лидер в борьбе за «Золотую бутсу». Мбаппе и Холанд — в топ-10

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вчера, 21:10

Нападающий «Баварии» по состоянию на 5 февраля является лидером в борьбе за «Золотую бутсу» по итогам сезона 2023/24.

1. Харри Кейн («Бавария») — 24 гола (48 очков)

2. ( ПСЖ ) — 20 голов (40 очков)

3. («Интер») — 19 голов (38 очков)

4. («Монпелье») — 22 гола (36,5 очков)

5. («Будё-Глимт») — 24 гола (36 очков)

6. («Штутгарт») — 17 голов (34 очка)

7. ( АЗ ) — 20 голов (30 очков)

8. («Фейеноорд») — 19 голов (28,5 очков)

9. («Манчестер Сити»), («Лейпциг»), («Реал»), («Ливерпуль»), («Жирона»), («Хетафе») — по 14 голов (28 очков)