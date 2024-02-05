Кейн — лидер в борьбе за «Золотую бутсу». Мбаппе и Холанд — в топ-10

Нападающий «Баварии» Харри Кейн по состоянию на 5 февраля является лидером в борьбе за «Золотую бутсу» по итогам сезона 2023/24.
1. Харри Кейн («Бавария») — 24 гола (48 очков)
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 20 голов (40 очков)
3. Лаутаро Мартинес («Интер») — 19 голов (38 очков)
4. Акор Адамс («Монпелье») — 22 гола (36,5 очков)
5. Амал Пеллегрино («Будё-Глимт») — 24 гола (36 очков)
6. Сехру Гуйрасси («Штутгарт») — 17 голов (34 очка)
7. Эвангелос Павлидис (АЗ) — 20 голов (30 очков)
8. Сантьяго Хименес («Фейеноорд») — 19 голов (28,5 очков)
9. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Лоис Опенда («Лейпциг»), Джуд Беллингем («Реал»), Мохамед Саллах («Ливерпуль»), Артём Довбик («Жирона»), Борха Майораль («Хетафе») — по 14 голов (28 очков)
Поглядеть на Кейна пытаться буду..., дабы видеть прилив светлой стороны Силы в ногах и остальных футбольных членах его..."
05.02.2024г. 19 : 45. Магистр Йода из паба "Хофбройхаус". г. Мюнхен.
Поглядеть на Кейна пытаться буду..., дабы видеть прилив светлой стороны Силы в ногах и остальных футбольных членах его..."
05.02.2024г. 19 : 45. Магистр Йода из паба "Хофбройхаус". г. Мюнхен.