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Кейн — лидер в борьбе за «Золотую бутсу». Мбаппе и Холанд — в топ-10

вчера, 21:10

Нападающий «Баварии» Харри Кейн по состоянию на 5 февраля является лидером в борьбе за «Золотую бутсу» по итогам сезона 2023/24.

1. Харри Кейн («Бавария») — 24 гола (48 очков)

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 20 голов (40 очков)

3. Лаутаро Мартинес («Интер») — 19 голов (38 очков)

4. Акор Адамс («Монпелье») — 22 гола (36,5 очков)

5. Амал Пеллегрино («Будё-Глимт») — 24 гола (36 очков)

6. Сехру Гуйрасси («Штутгарт») — 17 голов (34 очка)

7. Эвангелос Павлидис (АЗ) — 20 голов (30 очков)

8. Сантьяго Хименес («Фейеноорд») — 19 голов (28,5 очков)

9. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Лоис Опенда («Лейпциг»), Джуд Беллингем («Реал»), Мохамед Саллах («Ливерпуль»), Артём Довбик («Жирона»), Борха Майораль («Хетафе») — по 14 голов (28 очков)

Кейн — лидер в борьбе за «Золотую бутсу». Мбаппе и Холанд — в топ-10

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:43
Кейну очень нужно !
пусть он и возьмёт !
therapy
therapy
вчера в 22:32
Если так все закончится, буду только рад
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:18
ЗБ дают только в Европе
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:45, ред.
"Жду не дождусь плей офф ЛЧ я...
Поглядеть на Кейна пытаться буду..., дабы видеть прилив светлой стороны Силы в ногах и остальных футбольных членах его..."



05.02.2024г. 19 : 45. Магистр Йода из паба "Хофбройхаус". г. Мюнхен.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:42
в Америке сейчас начнется чемпионат и Месси всех обгонит
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:24
Где Роналду?
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:18
Думаю что Кейн ее и возьмет. Очень хороший сезон проводит.
Гость
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