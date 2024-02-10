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Полузащитник «Зенита» переходит в «Сочи»

вчера, 15:01

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин переходит в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Ранее сообщалось, что игрок был готов продолжить карьеру в «Ростове», но клубам не удалось договориться.

Сутормин перешёл в «Зенит» из «Рубина» в сентябре 2019 года. Его контракт с петербуржцами действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 30-летний россиянин провёл 12 матчей, в которых отдал 2 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:37
Вечером: автогол и удаление....с Аль Райаном..
Утром : награждение путёвкой....в Сочи...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:27
мля ну наконец то этот бездарный игрок уйдёт из Зенита
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:25
Спасают Сочи. Миллер протянул руку помощи Ротенбергу
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:24
Благодарю , приз получил!
adekvat
adekvat
вчера в 15:13
Наконец то бедолага нашел себе команду.
uccq9jrgvwa9
uccq9jrgvwa9
вчера в 15:04
Думаю что в Сочи он будет на месте и принесёт пользу
Гость
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