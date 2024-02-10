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вчера, 15:01

Полузащитник «Зенита» переходит в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Ранее сообщалось, что игрок был готов продолжить карьеру в «Ростове», но клубам не удалось договориться.

Сутормин перешёл в «Зенит» из «Рубина» в сентябре 2019 года. Его контракт с петербуржцами действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 30-летний россиянин провёл 12 матчей, в которых отдал 2 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки.