«Спартак» намерен приобрести вратаря «Краснодара»

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вчера, 13:58

«Спартак» ведёт переговоры о покупке вратаря «Краснодара» и сборной России до 23 лет . На данный момент клубы продолжают обсуждать условия потенциального трансфера, который может произойти летом.

В текущем сезоне Агкацев провёл 7 матчей, в которых пропустил 11 мячей и 2 матча отыграл на ноль. Его контракт с «Краснодаром» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего россиянина в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» находится в поиске надёжного голкипера.