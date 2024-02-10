«Спартак» намерен приобрести вратаря «Краснодара»

«Спартак» ведёт переговоры о покупке вратаря «Краснодара» и сборной России до 23 лет Станислава Агкацева. На данный момент клубы продолжают обсуждать условия потенциального трансфера, который может произойти летом.
В текущем сезоне Агкацев провёл 7 матчей, в которых пропустил 11 мячей и 2 матча отыграл на ноль. Его контракт с «Краснодаром» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего россиянина в 1 миллион евро.
Ранее сообщалось, что «Спартак» находится в поиске надёжного голкипера.
Если комментировать ситуацию в общем, я за аренду Станислава в Спартак до конца сезона. С Сафоновым не ясно до конца, может он через сезон уйдет, он не может гарантировать пожизненную игру в Краснодаре. Тут главное не оказаться в ситуации, когда нет вратарей вообще. Спартаку все равно, кому платить, лишь бы на воротах стоял один из лучших, поэтому права на игрока могут и не выкупать
Если комментировать ситуацию в общем, я за аренду Станислава в Спартак до конца сезона. С Сафоновым не ясно до конца, может он через сезон уйдет, он не может гарантировать пожизненную игру в Краснодаре. Тут главное не оказаться в ситуации, когда нет вратарей вообще. Спартаку все равно, кому платить, лишь бы на воротах стоял один из лучших, поэтому права на игрока могут и не выкупать
Но по факту в Спартаке же есть вратари...это в Зените за 2 сезона перебрали уже все варианты...
Но по факту в Спартаке же есть вратари...это в Зените за 2 сезона перебрали уже все варианты...