Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Спартак» намерен приобрести вратаря «Краснодара»

вчера, 13:58

«Спартак» ведёт переговоры о покупке вратаря «Краснодара» и сборной России до 23 лет Станислава Агкацева. На данный момент клубы продолжают обсуждать условия потенциального трансфера, который может произойти летом.

В текущем сезоне Агкацев провёл 7 матчей, в которых пропустил 11 мячей и 2 матча отыграл на ноль. Его контракт с «Краснодаром» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего россиянина в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» находится в поиске надёжного голкипера.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Спартак» продолжает вести переговоры по трансферу Помазуна
Вчера, 20:18
Антон Миранчук определится со своим будущим летом
Вчера, 19:05
СлухиИгрок «Сочи» уйдёт в клуб из Саудовской Аравии
Вчера, 17:57
Агент Сутормина отреагировал на информацию о переходе игрока в «Сочи»
Вчера, 15:36
Полузащитник «Зенита» переходит в «Сочи»
Вчера, 15:01
В «Янг Африканс» так и не получили предложения от «Зенита» по Диарра
Вчера, 13:56
Сортировать
Все комментарии
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:01
Ну вот честно-казалось что Селихов реально лучший из лучших- талант но хрусталь хрусталем. Макс-это просто беда с игрой ногами-я не принмаю как игрок высшей лиги может быть таким рас...кюм при выходе из штрафной ногами-и это не первый раз и не второй. Акгацев может решить проблему но... Я считаю что опорник-бульдог для команды сейчас важнее чем смена кипера пусть на хорошего. Но это чисто мое мнение...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:01, ред.
Походу из серии..."Хочешь продать игрока подороже в Зенит запусти инфу про интерес Спартака"......как с Эраковичем...))

Но по факту в Спартаке же есть вратари...это в Зените за 2 сезона перебрали уже все варианты...
112910415
112910415
вчера в 15:07
тоже вариант
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:34
Своих бы для начала рассортировать...
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 14:24
Каждый, из спартаковских вратарей- по своему способный и каждый, если поймает кураж может сыграть великолепно. Но в любой команде всё взаимосвязано. И то, что сейчас происходит со спартаковскими вратарями- не отдельная история, это- следствие, всего того, что происходит в команде, в целом...
pomor45
pomor45
вчера в 14:24
На мой взгляд Агкацев - это Сафонов до того, как его распиарили, даже лучше. Надо брать. Не понимаю куда Семак смотрит.
Capral
Capral
вчера в 14:18
Неплохой вратарь, талантливый. Но не уверен, что у Абаскаля, он заиграет надежно... Ну а так, да- стоит подписать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:09
Хороший вратарь. Думаю вполне может пригодится.
TheBoLt
TheBoLt ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 14:07, ред.
Если честно, по сравнению с Агкацевым, остальных вратарей Спартака можно выгнать пинками и ссаными тряпками. Берем любой матч с участием Станислава и смотрим на чудовищную реакцию. Смотрим любой матч Спартака - неуверенная игра голкиперов, неправильный выбор позиций, привозы.

Если комментировать ситуацию в общем, я за аренду Станислава в Спартак до конца сезона. С Сафоновым не ясно до конца, может он через сезон уйдет, он не может гарантировать пожизненную игру в Краснодаре. Тут главное не оказаться в ситуации, когда нет вратарей вообще. Спартаку все равно, кому платить, лишь бы на воротах стоял один из лучших, поэтому права на игрока могут и не выкупать
Вещий
Вещий
вчера в 13:59
Опять двадцать пять... солить что ли вратарей Спартак собирается...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 