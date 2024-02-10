«Байер» не проиграл ни одного матча во всех турнирах в нынешнем сезоне

«Байер» разгромил «Баварию» (3:0) в матче 21-го тура Бундеслиги.
Таким образом, «фармацевты» не проиграли ни одного из 31-го матча в нынешнем сезоне — 27 побед и 4 ничьи (93 гола забито и 18 мячей пропущено).
Если «Байер» не проиграет в следующих двух матчах, то побьёт рекорд «Баварии» по самой длинной беспроигрышной серии во всех соревнованиях среди немецких клубов.
Байер красавцы, удачи им в дальнейшем! С удовольствием посмотрел бы на их противостояние с Ливерпулем в ЛЕ!))
Байер красавцы, удачи им в дальнейшем! С удовольствием посмотрел бы на их противостояние с Ливерпулем в ЛЕ!))