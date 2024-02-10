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«Байер» не проиграл ни одного матча во всех турнирах в нынешнем сезоне

вчера, 22:47
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)3 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Байер» разгромил «Баварию» (3:0) в матче 21-го тура Бундеслиги.

Таким образом, «фармацевты» не проиграли ни одного из 31-го матча в нынешнем сезоне — 27 побед и 4 ничьи (93 гола забито и 18 мячей пропущено).

Если «Байер» не проиграет в следующих двух матчах, то побьёт рекорд «Баварии» по самой длинной беспроигрышной серии во всех соревнованиях среди немецких клубов.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:08
Удачный чемпионат у Байера ,так и продолжать!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:49
Просто соперников достойных не было))))
Байер красавцы, удачи им в дальнейшем! С удовольствием посмотрел бы на их противостояние с Ливерпулем в ЛЕ!))
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