«Динамо» обыграло казахстанский клуб «Елимай» в товарищеском матче

«Динамо» обыграло казахстанский клуб «Елимай» (2:1) в товарищеском матче.
Голами в составе московского клуба отметились Ярослав Гладышев и Улви Бабаев.
«Динамо» обыграло казахстанский клуб «Елимай» (2:1) в товарищеском матче.
Голами в составе московского клуба отметились Ярослав Гладышев и Улви Бабаев.
Семей- это бывший Семипалатинск; Елимай- неформальный брендовый преемник ещё советского семипалатинского Спартака.
Ну а сейчас Елимай- новичок казахстанской вышки, внеконкурентный победитель пердива прошлого сезона (+24=4-0, мячи 76:17).
Интересно, что тренируют сейчас этот клуб бывшие динамовцы Андрей Карпович и Денис "пушка страшная" Колодин.
Конечно, объективно Динамо сильнее, и в матче это было видно даже с учётом того, что Личка по-прежнему не торопится определяться с основной обоймой, продолжая массово просматривать молодёжь.
Закрадывается подозрение, что на тяжёлых личкиных сборах кое-кто из основы начали филонить, и ТШ осознанно даёт этим корифеям понять, что незаменимыми они не являются.
Однако мелкие сегодня, в свою очередь, после симпатично проведённого матча против Оренбурга, видимо возомнили себя большими сеньорами))
Отработали медленно и академично, едва не упустив победу, давши себе труд разогнаться лишь ближе к концу и забить победный (очень стильный)..
Первый турецкий сбор Динамо завершается, завтра перед отъездом вроде бы ещё одна игра, в которой по составу ожидается нечто близкое к основе, но соперник неизвестен до сих пор, да и будет ли он..)
Семей- это бывший Семипалатинск; Елимай- неформальный брендовый преемник ещё советского семипалатинского Спартака.
Ну а сейчас Елимай- новичок казахстанской вышки, внеконкурентный победитель пердива прошлого сезона (+24=4-0, мячи 76:17).
Интересно, что тренируют сейчас этот клуб бывшие динамовцы Андрей Карпович и Денис "пушка страшная" Колодин.
Конечно, объективно Динамо сильнее, и в матче это было видно даже с учётом того, что Личка по-прежнему не торопится определяться с основной обоймой, продолжая массово просматривать молодёжь.
Закрадывается подозрение, что на тяжёлых личкиных сборах кое-кто из основы начали филонить, и ТШ осознанно даёт этим корифеям понять, что незаменимыми они не являются.
Однако мелкие сегодня, в свою очередь, после симпатично проведённого матча против Оренбурга, видимо возомнили себя большими сеньорами))
Отработали медленно и академично, едва не упустив победу, давши себе труд разогнаться лишь ближе к концу и забить победный (очень стильный)..
Первый турецкий сбор Динамо завершается, завтра перед отъездом вроде бы ещё одна игра, в которой по составу ожидается нечто близкое к основе, но соперник неизвестен до сих пор, да и будет ли он..)