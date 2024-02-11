Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2024

«Динамо» обыграло казахстанский клуб «Елимай» в товарищеском матче

вчера, 18:53
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Елимай (Семей)ЕлимайМатч завершен

«Динамо» обыграло казахстанский клуб «Елимай» (2:1) в товарищеском матче.

Голами в составе московского клуба отметились Ярослав Гладышев и Улви Бабаев.

«Динамо» обыграло казахстанский клуб «Елимай» в товарищеском матче

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Сборная Бразилии не сыграет на Олимпиаде 2024
Сегодня, 08:18
Кот-д'Ивуар стал победителем домашнего Кубка Африки, обыграв Нигерию
Сегодня, 01:07
«Барселона» ушла от домашнего поражения в матче против 19-й команды Ла Лиги
Сегодня, 01:05
Гол Тео Эрнандеса принёс «Милану» победу над «Наполи»
Сегодня, 00:44
«Севилья» одержала победу над «Атлетико»
Вчера, 22:28
«Ростов» проиграл «Кайрату» в матче Зимнего кубка РПЛ
Вчера, 22:01
Все комментарии
баск
баск
вчера в 19:18
Незнакомые слова в заблуждение вводить не должны..)
Семей- это бывший Семипалатинск; Елимай- неформальный брендовый преемник ещё советского семипалатинского Спартака.

Ну а сейчас Елимай- новичок казахстанской вышки, внеконкурентный победитель пердива прошлого сезона (+24=4-0, мячи 76:17).
Интересно, что тренируют сейчас этот клуб бывшие динамовцы Андрей Карпович и Денис "пушка страшная" Колодин.

Конечно, объективно Динамо сильнее, и в матче это было видно даже с учётом того, что Личка по-прежнему не торопится определяться с основной обоймой, продолжая массово просматривать молодёжь.

Закрадывается подозрение, что на тяжёлых личкиных сборах кое-кто из основы начали филонить, и ТШ осознанно даёт этим корифеям понять, что незаменимыми они не являются.

Однако мелкие сегодня, в свою очередь, после симпатично проведённого матча против Оренбурга, видимо возомнили себя большими сеньорами))
Отработали медленно и академично, едва не упустив победу, давши себе труд разогнаться лишь ближе к концу и забить победный (очень стильный)..

Первый турецкий сбор Динамо завершается, завтра перед отъездом вроде бы ещё одна игра, в которой по составу ожидается нечто близкое к основе, но соперник неизвестен до сих пор, да и будет ли он..)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 