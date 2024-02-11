Ветераны «Спартака» обыграли сборную мира и выиграли Кубок Легенд

Легенды «Спартака» одержали победу над сборной мира со счётом 7:5 в финале Кубка Легенд.
Встреча состоялась на арене «Мегаспорт» в Москве. Примечательно, что один из голов забил вратарь «Спартака» Александр Филимонов.
Бронзовые медали Кубка Легенд взяли ветераны «Динамо», которые обыграли легенд ЦСКА со счётом 12:7.
1 - Спартак
2 - Сборная мира
3 - Динамо
4 - ЦСКА
5 - Локомотив
6 - Зенит
Спартак с заслуженной победой! Ну а наш Зенит - на что наиграли, то и получили, увы.
1 - Спартак
2 - Сборная мира
3 - Динамо
4 - ЦСКА
5 - Локомотив
6 - Зенит
Спартак с заслуженной победой! Ну а наш Зенит - на что наиграли, то и получили, увы.
Кстати, г-н Николаев является "экспертом" на Матч-ТВ, И как теперь прикажете относиться к его "профессиональным" комментариям?...
Кстати, г-н Николаев является "экспертом" на Матч-ТВ, И как теперь прикажете относиться к его "профессиональным" комментариям?...