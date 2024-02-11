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Ветераны «Спартака» обыграли сборную мира и выиграли Кубок Легенд

вчера, 17:05

Легенды «Спартака» одержали победу над сборной мира со счётом 7:5 в финале Кубка Легенд.

Встреча состоялась на арене «Мегаспорт» в Москве. Примечательно, что один из голов забил вратарь «Спартака» Александр Филимонов.

Бронзовые медали Кубка Легенд взяли ветераны «Динамо», которые обыграли легенд ЦСКА со счётом 12:7.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:35
Справедливо, ибо Спартак и горд, и силён и жив легендами. Нынешний тому в подмётки не годится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:24
Согласен. Судья Николаев вообще то очень скользкий тип.
ABir
ABir
вчера в 19:14
Закономерный результат турнира, у победителей этого турнира больше наград и трофеев, чем у всех остальных участников вместе взятых.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:26
Просто они и в этот раз оказались сильнее.
ur4vwn5van9z
ur4vwn5van9z
вчера в 18:25
По-моему легенды Спартака в этом турнире вечные чемпионы
lotsman
lotsman
вчера в 17:49
В итоге получается:
1 - Спартак
2 - Сборная мира
3 - Динамо
4 - ЦСКА
5 - Локомотив
6 - Зенит
Спартак с заслуженной победой! Ну а наш Зенит - на что наиграли, то и получили, увы.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:33
К турниру относился нейтрально. Но после того, как в финале арбитр Николаев "не заметил" игры рукой Филимоновым за пределами штрафной площади, и тот забил мяч, стал болеть за гостей. Что же это происходит: несколько лет назад грандиозный скандал в связи с судейством в пользу наших, и вот снова. Дождутся, что иностранцы вообще перестанут к нам приезжать, и никакими коврижками их не заманишь.
Кстати, г-н Николаев является "экспертом" на Матч-ТВ, И как теперь прикажете относиться к его "профессиональным" комментариям?...
112910415
112910415
вчера в 17:33
браво, Легенды !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:13
Спартачи молодцы,с победой и выигрышем Кубка Легенд!!!
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