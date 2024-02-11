Ветераны «Спартака» обыграли сборную мира и выиграли Кубок Легенд

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вчера, 17:05

Легенды «Спартака» одержали победу над сборной мира со счётом 7:5 в финале Кубка Легенд.

Встреча состоялась на арене «Мегаспорт» в Москве. Примечательно, что один из голов забил вратарь «Спартака» .