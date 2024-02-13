Аллегри вышел на 2-е место по числу матчей во главе «Ювентуса»

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сегодня, 00:00

Матч 24-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Удинезе» стал 405-м для главного тренера туринцев .

Наставник сравнялся по количеству игр во главе «Юве» с Марчелло Липпи и вышел на 2-е место по этому показателю. Первую строчку занимает Джованни Трапаттони (596).