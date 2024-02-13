Аллегри вышел на 2-е место по числу матчей во главе «Ювентуса»

Матч 24-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Удинезе» стал 405-м для главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри.
Наставник сравнялся по количеству игр во главе «Юве» с Марчелло Липпи и вышел на 2-е место по этому показателю. Первую строчку занимает Джованни Трапаттони (596).
посмотрите на стоимость игроков 454 млн.евро она меньше чем у наполи - 535 млн. евро, ньюкасла 638 млн. евро, интера 588 млн. евро, ман.юнайтед 735 млн. евро и так далее.
трансферный уровень состава ювентуса - это вест хэм, такие же 440 млн...
посмотрите на стоимость игроков 454 млн.евро она меньше чем у наполи - 535 млн. евро, ньюкасла 638 млн. евро, интера 588 млн. евро, ман.юнайтед 735 млн. евро и так далее.
трансферный уровень состава ювентуса - это вест хэм, такие же 440 млн...