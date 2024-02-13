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Аллегри вышел на 2-е место по числу матчей во главе «Ювентуса»

сегодня, 00:00

Матч 24-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Удинезе» стал 405-м для главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри.

Наставник сравнялся по количеству игр во главе «Юве» с Марчелло Липпи и вышел на 2-е место по этому показателю. Первую строчку занимает Джованни Трапаттони (596).

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 07:48
Главное не количество, главное качество.
balalay
balalay
сегодня в 06:50, ред.
только талант Аллегри тащит никакущий состав Юве
посмотрите на стоимость игроков 454 млн.евро она меньше чем у наполи - 535 млн. евро, ньюкасла 638 млн. евро, интера 588 млн. евро, ман.юнайтед 735 млн. евро и так далее.
трансферный уровень состава ювентуса - это вест хэм, такие же 440 млн...
sdubbjacm93s
sdubbjacm93s
сегодня в 06:48
Тренер бы обменял это достижение на победу в матче.
112910415
112910415
сегодня в 05:52
юбилей вышел неудачный
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:54
Есть к чему стремиться... возраст позволяет...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:13
В рекордном матче нельзя проигрывать.
x9e6t2pr7vsf
x9e6t2pr7vsf
сегодня в 01:48
Поздравляю Массимилиано Аллегри с выходом на второе место по числу матчей во главе Ювентуса! Это огромное достижение, которое подчеркивает его профессионализм и умение руководить командой. Желаю ему сохранить эту позицию и продолжать радовать своих болельщиков новыми успехами!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:41
И надо отметить крайне плохая игра для его команды вывела его на 2 место.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:35
Быстрее бы уже ушёл со своим видением футбола.
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