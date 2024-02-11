Снайпер «Лацио» забил 200 голов в Серии А. Иммобиле в компании пупса, буддиста и комментатора

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вчера, 15:30

Расскажем о касте величайших футболистов.

Чиро Иммобиле – 200 голов

Отметка, которую за почти столетнюю историю покорили единицы. Дель Пьеро, Батистута, Бониперти, Индзаги, Ибрагимович, Креспо, Вьери и Шевченко не справились. Приятный бонус для Чиро, потому как для «Лацио» идёт сложный сезон. Команда Сарри после второго места в Серии А откатилась ниже. Обладатель «Золотой бутсы» Иммобиле проводит слабый для себя сезон, всего 6 мячей в 19 поединках чемпионата. Но есть веская причина. В прошлом году нападающий врезался на своем внедорожнике в трамвай. Пострадали 12 пассажиров, ведь водитель трамвая проехал на красный цвет. Сам чемпион Европы сломал ребро и повредил позвоночник. Хорошо, что дочери футболиста в порядке, ведь капот машины игрока всмятку. Чиро мог завершить карьеру из-за проблем со спиной, а теперь готовится к встрече с «Баварией», разозленной после разгрома от «Байера». Воспитанник «Ювентуса» оказался не нужен родному клубу, но заиграл в «Торино» и «Лацио».

Роберто Баджо – 208 голов

Баджо на своей волне. Из-за его ухода в «Ювентус» обострилась вражда «Фиорентины» и клуба из Турина. Роберто запомнился итальянцам промахом в финале ЧМ против Бразилии в серии пенальти, но является одним из самых эффективных пенальтистов. Немалая часть его голов в Серии А с «точек». Баджо перешел в буддизм, но ради жены Андриены и семьи сыграли классическую шумную итальянскую католическую свадьбу. После завершения карьеры обладатель «Золотого мяча» много занимается благотворительностью. Следит, чтобы самые бедные не оставались голодными. Также Баджо помог после землетрясения на Гаити. А вот футбол бросил. Роберто всегда страдал из-за своего колена, но даже с одной здоровой ногой собрал 208 голов в Серии А.

Антонио Ди Натале – 209 голов

Ди Натале многие видели в деле, воспитанник «Эмполи» играл в новом веке. Но время летит быстро, Антонио завершил карьеру восемь лет назад. И даже успел неудачно начать тренировать. Ди Натале запомнился верностью своим любимым клубам, хотя его звали даже в АПЛ . Долго играл за «Эмполи», а потом 12 лет представлял «Удинезе», хотя в командах более высокого уровня проще становиться лучшим снайпером сезона. Дважды подряд Антонио покорял голевую вершину в Серии А. Он лучший снайпер в истории «Удинезе», собрал 227 голов. Антонио забивал много мячей, даже когда ему было 37 лет. Будучи скромным героем футбольной провинции, Тото оказался рядом с легендами.

Жозе Альтафини – 216 голов

В списке два иностранца, но Жозе по прозвищу «Маццола» сыграл за сборную Италии. Альтафини называли «Маццолой». Форвард и отец легенды «Интера» Валентино Маццола погиб в авиакатастрофе, унесшей жизни великих игроков «Торино». А вот его коллега из «Милана» Альтафини жив. Жозе сейчас 85 лет, младший из пятерки детей в семье работника завода и домохозяйки. Альтафини стал чемпионом мира вместе с Пеле в 1958-м, но затем сыграл за сборную Италии. Жозе выступал за «Милан», «Наполи» и «Ювентус». После завершения карьеры Альтафини стал комментатором и выдумал слово, которого нет в итальянском языке – «голаццо», по аналогии со знаменитым криком латиноамериканских комментаторов. Также Жозе часто встречали на улице фразой «невероятно, друзья». Миллионы итальянцев слышали ее во время футбольных матчей.

Джузеппе Меацца – 216 голов

Человек и стадион. Будет жаль, если «Сан-Сиро», арену имени Джузеппе Меаццы, снесут, чтобы построить новый дом для «Интера» и «Милана». Меацца был Джорджем Бестом своего времени. В детстве папа подарил ему винтовку вместо футбольного мяча, но малыш устроил истерику. Отец, ветеран первой мировой, вскоре умер, а мама Джузеппе запрещала ему футбол. Прятала всю обувь, поэтому Меацца играл ногами, перемотанными тряпками. «Милан» от парня отказался, весил килограммов тридцать в тринадцать лет, а вот «Интер» не прогадал. До Шевченко именно Джузеппе был лучшим снайпером в истории дерби Милана. Двукратный чемпион мира жил в борделях, играл пьяным, выпивал крепко, а тренер сборной Италии позволял Меацце курить прямо перед командой. Пеппе снимался в рекламе, носил самую дорогую брендовую одежду и обувь, был королем ночного Милана и большой звездой всей Италии.

Гуннар Нордаль – 225 голов

Рослый швед работал пожарным. Но так вышло, что Гуннар полюбил футбол, а у шведов нашлось два десятка великолепных мастеров, чтобы выиграть Олимпиаду в Лондоне в 1948-м. Нордаль забивал в финале, делал покер в ворота Южной Кореи. В 27 лет стал первым в истории шведским футболистом, который решился на отъезд, хотя по тогдашним правилам это значило отказ от выступлений за национальную команду. Нордаль был уникальным снайпером, ведь на рубеже тридцати лет, когда в его время считались древними ветеранами, собирал много голов за «Милан». Техничный великан по прозвищу «Бизон» получил в награду за удачный дебют напарников по сборной – «россонери» привезли Грена и Лидхольма. Представители трио «Гре-Но-Ли» зажгли в Серии А. Со средней результативностью в 0.77 гола за игру Нордаль самый эффективный из легенд.

Франческо Тотти – 250 голов

Единственный в списке, кто играл за один клуб всю долгую карьеру. Тотти отказался от перехода в «Реал», хотя там мог стать обладателем «Золотого мяча». Франческо остался Императором футбольного Рима, пусть и выиграл Серию А всего один раз с «Ромой» при Фабио Капелло. Зато снайпером Ческо был знатным. Пупс, как его называли, рано дебютировал и напоминал фанатам голопузого малыша, известную игрушку. Затем добавились более серьезные прозвища. Тотти был хулиганом, симулянтом и скандалистом. Его сложно назвать умным, Ческо выдал книгу анекдотов о «глупом Тотти». Зато на поле нападающий и плеймейкер был настоящим гением эффектных решений в атаке.

Сильвио Пиола – 274 гола

Один из популяризаторов ударов в падении через себя. Пиола поставил рекорд, который нереально побить. Как только в Серии А появится нападающий с безумной результативностью, то его обязательно подпишут более богатые иностранцы. Сильвио опередил свое время. Итальянца можно назвать Роналду двадцатого века. Пиола тренировался в зале во времена, когда его коллеги пили, курили и знали по именам всех красивых проституток Рима и Милана. Хет-трики в Серии А невероятный Пиола делал в 17 и 37 лет, а покер ему покорился в восемнадцать. Сильвио среди первых великих футболистов в истории, Иммобиле покорилась значимая вершина, почетно быть в такой компании.