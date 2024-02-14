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В АПЛ Мбаппе хотел бы играть за «Арсенал»

вчера, 08:57

При переходе в АПЛ форвард ПСЖ Килиан Мбаппе предпочёл бы «Арсенал». По данным источника, француз был бы не прочь оказаться в рядах «канониров», так как ранее за них играл его легендарный соотечественник Тьерри Анри.

Однако «Арсенал», как и «Ливерпуль», боится высокого зарплатного запроса от французского нападающего.

Напомним, летом у Мбаппе истекает контракт с «Пари Сен-Жермен».

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:45
Ффп почему то не действует на Сити
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:18
На 6 есть статья "Карьерой Мбаппе рулит мама. Давала 200 евро в месяц, когда он зарабатывал полмиллиона"
Отличная статья полностью раскрывающая семью Мбаппе и особенно мать.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 14:06
Так то Арсенал уже обыграл Сити, Ливерпуль, также сыграл вничью на Энфилде. Добавить игрока уровня Мбаппе, может уже бы +5 +7 очков лидерства имели. В плей-офф ЛЧ тоже играют)
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 12:56
Может Арсеналу стоит перестать бояться и стать снова великим?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:31, ред.
4. Саудиты.

72 миллиона, причём без налогов (ПСЖ одни мутные схемы с выплатами зарплат битками и т.п. используют), хорошо, но черепашке шейхи в пять раз больше дадут + целый гарем трансов, как он любит, а маме его дадут особняк, где всё будет из золота и она, наконец, уймётся.

То, что якобы они ему миллиард сулили и он "отказал", как писали, 100% фейк, за такие деньги его мамаша его в мешок бы засунула и пешком к шейхам дотащила бы.
ars14
ars14
вчера в 12:28
Так смешно читать лепет о том что Арсенал не претендент на АПЛ и ЛЧ, и чего-то не может дать Мбаппе в спортивном плане)) А в прошлом сезоне кто до последних туров боролся с МС за титул? А в нынешнем, Арсенал отстает от лидера на 10-15 очков? У канониров невероятно перспективная молодая команда, с огромным потенциалом. Команда еще в процессе становления, и в принципе осталось усилить пару позиций, и укрепить скамейку, и Арсенал станет грозной силой
DXTK
DXTK
вчера в 11:58
Если не смотреть на его запросы то Мбаппе идеальный вариант для Арсенала, чтобы получить супер форварда "убийцу", но в Англии есть более дешевый вариант Тоуни из Брентфорда, вон парень уже три гола забил за три первых матча в этом году после дисквалификации.

PS А на счет Мбаппе, еще Венгер его хотел получить когда тот в Монако в академии играл, но он отказал, сославшись на патриотизм к своей стране и не готовность ехать за границу......вряд ли у него любовь к Арсеналу проснулась через 10 лет и он вспомнил о Анри.........
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:59, ред.
Ему три дороги:
1. РМ.
2. МС.
3. Оставаться в Париже и построить маме новый Версаль.

P.S. Арсенал и Ливер - да, вряд ли потянут: первый - в спортивном смысле; второй - в финансовом.
Рой Макай
Рой Макай ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 10:54
С какой стати Арсенал не претендент? На 2 и 3 очка отстают от Ливерпуля и МС соответсвенно, а впереди еще играть и играть. В ЛЧ им тоже опасаться стоит по сути только МС, Реал и Интер. Тот же Тоттенхэм с убогой игрой и на фарте доходил до финала, так почему Арсенал с нормальными игрой и составом не может туда попасть?
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:53
парижане разбаловали баблом, что и продолжают делать сейчас
A.S.A
A.S.A ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:52
Здравствуй! Ну кто знает, он уже прилично заработал, может всё же решится поиграть в удовольствие)
На самом деле, там всю воду мутит его мать....вот ее аппетиты и нужно удовлетворить))))
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 10:36
Приветствую!))
Все правильно написал, поддерживаю!))
Вот только последнее предложение из разряда фантастики, скорее глухой услышит как немой рассказывал, что слепой видел как хромой бежал. Чем Черепахин уймет свои финансовые аппетиты)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:30
Переход в "Арсенал" из той же оперы, что и переход в "Реал", на его позиции, как в "Реале" Вини, играет один из ключевых игроков Мартинелли) Давай подписывай скорее очередной стомиллионный контракт с ПСЖ и иди снова с трансами на яхтах развлекайся, черепах.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 10:29
Он хотел бы да канониры не хотят. Слишком большой аппетит у него.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:28
Мне кажется, это просто спланированныя шумиха, что бы выбить у Переса или шейхов контракт пожирнее.
Если Мбаппе действительно не хочет оставаться в ПСЖ и не может договориться с Реалом, что готов перейти в АПЛ, то в Англии его запросы по заработной плате потянут лишь Сити и наверное Челси. Ливерпуль конечно тоже может, если избавится от Салаха, но думаю, египтянен очень важный игрок для Ливера.
Что касается Арсенала, то лично я не верю в такой трансфер, т.к у нас и так ограничены средства из-за ФФП, и было бы очень глупо тратить большуб часть этих средств на француза, плюс он явно запросит з/п которая булет в разы больше всех остальных игроков, а это нарушит микроклимат в команде, а этого нем сейчас не нужно!!! Плюс нам нужен форвард, а не вингер пусть и забивной. Условный приход Мбабло будет означать, что Мартинелли и Троссард окажутся все основы, ну если Троссард еще более универсален, то Габи придется сидеть на лавке, а он этого точне не заслужил. Можно конечно же при желании найти место в основе и Габи, но всё равно, трансфер маловероятен, если конечно же Килиан не уймет свои финансрвые аппетиты
therapy
therapy
вчера в 09:43
Конечно запросы у Мбаппе космические, даже не знаю где в итоге окажется... эта еще Санта Барбара с Реалом, уж очень всё закручено, намучено...Вообще его в любом другом чемпионате было бы интересно посмотреть в связке с другими футболистами.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 09:41
Не.. Мбаппе дорога только в Мадрид.. Пусть разваливает всё там.. Хе..
adekvat
adekvat
вчера в 09:36
Чуствуя Мбабка останется у разбитого корыта.
112910415
112910415
вчера в 09:32
повезло Арсеналу по итогу -
беда прошла стороной )
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:18
У Арсенала именно команда, а не набор личностей, поэтому Мбаппе им не нужен
Elliada_
Elliada_
вчера в 09:18
Бред. Арсенал не претендент на АПЛ и ЛЧ. Зачем Мбаппе переходить, когда без ЛЧ можно в ПСЖ остаться? Типа нравится Арсенал? За Реал тоже вроде с детства болеет, но не переходит. Любовь еще купить нужно.
yfsej9d372qh
yfsej9d372qh
вчера в 09:07
У Мбаппе одна дорога - к шейхам в Саудовскую Аравию.
n23xwhanqv2j
n23xwhanqv2j
вчера в 09:05
Похоже у Мбаппе намечаются проблемы: все начинают боятся его высоких запросов. Придется идти на попятную в ПСЖ.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
Buzz Lightyear больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 20. Поздравляем! Лига чемпионов 2023/2024
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