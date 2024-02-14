В АПЛ Мбаппе хотел бы играть за «Арсенал»

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вчера, 08:57

При переходе в АПЛ форвард ПСЖ предпочёл бы «Арсенал». По данным источника, француз был бы не прочь оказаться в рядах «канониров», так как ранее за них играл его легендарный соотечественник Тьерри Анри.

Однако «Арсенал», как и «Ливерпуль», боится высокого зарплатного запроса от французского нападающего.

Напомним, летом у Мбаппе истекает контракт с «Пари Сен-Жермен».