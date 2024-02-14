В АПЛ Мбаппе хотел бы играть за «Арсенал»

При переходе в АПЛ форвард ПСЖ Килиан Мбаппе предпочёл бы «Арсенал». По данным источника, француз был бы не прочь оказаться в рядах «канониров», так как ранее за них играл его легендарный соотечественник Тьерри Анри.
Однако «Арсенал», как и «Ливерпуль», боится высокого зарплатного запроса от французского нападающего.
Напомним, летом у Мбаппе истекает контракт с «Пари Сен-Жермен».
Если Мбаппе действительно не хочет оставаться в ПСЖ и не может договориться с Реалом, что готов перейти в АПЛ, то в Англии его запросы по заработной плате потянут лишь Сити и наверное Челси. Ливерпуль конечно тоже может, если избавится от Салаха, но думаю, египтянен очень важный игрок для Ливера.
Что касается Арсенала, то лично я не верю в такой трансфер, т.к у нас и так ограничены средства из-за ФФП, и было бы очень глупо тратить большуб часть этих средств на француза, плюс он явно запросит з/п которая булет в разы больше всех остальных игроков, а это нарушит микроклимат в команде, а этого нем сейчас не нужно!!! Плюс нам нужен форвард, а не вингер пусть и забивной. Условный приход Мбабло будет означать, что Мартинелли и Троссард окажутся все основы, ну если Троссард еще более универсален, то Габи придется сидеть на лавке, а он этого точне не заслужил. Можно конечно же при желании найти место в основе и Габи, но всё равно, трансфер маловероятен, если конечно же Килиан не уймет свои финансрвые аппетиты
Если Мбаппе действительно не хочет оставаться в ПСЖ и не может договориться с Реалом, что готов перейти в АПЛ, то в Англии его запросы по заработной плате потянут лишь Сити и наверное Челси. Ливерпуль конечно тоже может, если избавится от Салаха, но думаю, египтянен очень важный игрок для Ливера.
Что касается Арсенала, то лично я не верю в такой трансфер, т.к у нас и так ограничены средства из-за ФФП, и было бы очень глупо тратить большуб часть этих средств на француза, плюс он явно запросит з/п которая булет в разы больше всех остальных игроков, а это нарушит микроклимат в команде, а этого нем сейчас не нужно!!! Плюс нам нужен форвард, а не вингер пусть и забивной. Условный приход Мбабло будет означать, что Мартинелли и Троссард окажутся все основы, ну если Троссард еще более универсален, то Габи придется сидеть на лавке, а он этого точне не заслужил. Можно конечно же при желании найти место в основе и Габи, но всё равно, трансфер маловероятен, если конечно же Килиан не уймет свои финансрвые аппетиты