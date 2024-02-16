Мбаппе будет получать в «Реале» не больше Беллингема и Винисиуса

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе летом может перейти в «Реал».
По информации журналиста Хосепа Педрероля, в мадридском клубе игрок будет зарабатывать не больше, чем Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор. Соглашение с футболистом будет рассчитано на 5-6 лет. Также предусмотрен подписной бонус, который составит менее 50 млн евро.
Хотя МС дал бы ему зарплату в два раза против Переса.
Он именно из олдскульных бойцов по характеру, которым в первую очередь важен настоящий футбол.
Хотя МС дал бы ему зарплату в два раза против Переса.
Он именно из олдскульных бойцов по характеру, которым в первую очередь важен настоящий футбол.