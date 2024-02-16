Мбаппе будет получать в «Реале» не больше Беллингема и Винисиуса

1708074375

вчера, 12:06

Нападающий ПСЖ летом может перейти в «Реал».

По информации журналиста Хосепа Педрероля, в мадридском клубе игрок будет зарабатывать не больше, чем и . Соглашение с футболистом будет рассчитано на 5-6 лет. Также предусмотрен подписной бонус, который составит менее 50 млн евро.