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Мбаппе будет получать в «Реале» не больше Беллингема и Винисиуса

вчера, 12:06

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе летом может перейти в «Реал».

По информации журналиста Хосепа Педрероля, в мадридском клубе игрок будет зарабатывать не больше, чем Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор. Соглашение с футболистом будет рассчитано на 5-6 лет. Также предусмотрен подписной бонус, который составит менее 50 млн евро.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 15:08, ред.
Неужели желание играть в белой футболке выигрывает у погони за баблишком ))
balalay
balalay
вчера в 21:39
винисиус уйдет в реал сосьедад в зак протеста против такого равенства, он же лучший в истории футбола
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:38
Что-то не сходится. Это точно Мбаппе которого так привлекали деньги?
Теперь представление о Мбаппе совсем другое.
А Перес вообще в выигрышной ситуации.
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:34
    shur
    shur
    вчера в 17:23
    ...Граждане болельщики! Данное заявление никак не относится к
    одному из успешных, процветающих клубов Европы, а именно Реал
    Мадрид! Будет контракт, будет цена вопроса, будет о чём погутарить,а пока, адиос, я на другой ветке!
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 16:41
    Не правда это
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 16:29
    Я именно про это и говорю.. Беллингем ещё слишком молод, чтобы о нём судить со всех точек зрения.. Заносчивость его можно сейчас спокойно списать на молодость.. А какой он будет со временем и тем более когда придёт черепаха, если придёт, покажет тоже время и обстоятельства, в которых он окажется.. И обстоятельства эти : игра в большом клубе, приход амбициозного Мбаппе, постоянное давление со всех сторон.. Про Мбаппе можно сказать тоже самое.. Эгоизм может вылезти от обоих в самой неприглядной форме и в любой момент.. А есть ещё Вини, с нервами у которого мягко говоря, не всегда в порядке.. Я, конечно, всё загрузил до кучи, но такой вариант не исключен.. Но Пересу с Анчелотти нельзя исключать и этого.. Тем более пример галлактикос уже был в истории Мадрида.. Он не был провальным, но и фееричным его не назовешь..
    AgamagA_____
    AgamagA_____
    вчера в 16:22
    Перес слил информацию Педреролю, ему можно верить.
    xajaks
    xajaks
    вчера в 15:53
    не подпишет он нищенский контракт
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Не Эго Ист (раскрыть)
    вчера в 15:02
    Роналду-то точно предпочитает личные награды, но тут и по его поведению видно)
    5yp84t25em2b
    5yp84t25em2b
    вчера в 14:36
    Очень интересно! Надеюсь, Мбаппе останется в “ПСЖ”, но если он все же перейдет в “Реал”, то как это скажется на игровом стиле обеих команд? И как отреагируют болельщики?”
    adekvat
    adekvat ответ rmbp47bmwaqk (раскрыть)
    вчера в 13:45
    Звездюля не подпишется под таким контрактом.
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 13:42
    Я очень не люблю, когда мысли и желания в голове игроков оценивают по их высказываниям.. Особенно, когда это касается рекордов, голов, командных приоритетов над индивидуальными, трофеев, ЗМ и прочее.. Если игрок не погнался за большей зарплатой - это не значит, что он не хочет выиграть условный ЗМ или ЧМ.. Примеров - куча.. Никто не убедит меня, что Авейру, рассказывая всем про свои "командные" приоритеты над индивидуальными трофеями всегда не имел противоположную точку зрения в голове.. Строить теории заговоров я не хочу.. Я пиши только про то, что я думаю и вижу.. А сказать игрок может всё что угодно.. Умные игроки говорят так, чтобы о них сложилось хорошее впечатление.. А глупым обычно хочется просто поболтать, невзирая на последствия.. Каждый игрок для себя хозяин-барин.. А что будет на поле и за его пределами, если Мбаппе перейдёт - покажет время.. Категорично об этом до его перехода будут говорить только явные сторонники или ненавистники Мадрида..
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 13:21
    Черепахи на с мамочкой не проведёшь...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 13:09, ред.
    "Он именно из олдскульных бойцов по характеру, которым в первую очередь важен настоящий футбол."

    За первой очередью, рано или поздно последует вторая. Богатство и Слава - вещи для спортсмена неотделимые, и Беллингем - не исключение.
    Другое дело - взрослое (породистое) поведение англичанина даёт основание полагать, что бузить насчёт ЗМ он будет поменьше Мбаппе, и того же Вини.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 13:01
    Мама Мбаппе
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Не Эго Ист (раскрыть)
    вчера в 13:00
    Может, Беллингем и вспыльчив порой на поле, но за ЗМ он точно не будет гоняться) Напомню, речь идёт об игроке, который заранее сказал, что ПСЖ и МС ему не интересны как "проекты шейхов".

    Хотя МС дал бы ему зарплату в два раза против Переса.

    Он именно из олдскульных бойцов по характеру, которым в первую очередь важен настоящий футбол.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 12:57
    Мбаппе может и не будет..., будет мама!)
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    вчера в 12:40
    Если на пониженную по сравнению с Парижем зарплату Мбаппа ещё согласится, то быть вторым номером в Мадриде - нет.. Неуравновешенный Беллингем тоже этого не допустит.. А есть ещё дерганый и ярый "борец" с расизмом Вини.. А ЗМ то один на всех.. То ли ещё будет.. Месси и Роналду вели заочный спор.. А здесь будет очный в одной команде.. Пересу придется что-то придумывать.. Для него проблемы с СуперЛигой могут показаться детским лепетом..
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 12:36
    Педрероля уже все знает)) Жаль только, что уже сегодня выйдет очередная новость, что Мбаппе требует 100500 миллиардов у реала...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 12:30
    Если черепах задумает подписать такой контракт (зп Вини и Джуда 18 миллионов евро), то мама наймет громил, упакует его в мешок и пешком к саудитам потащит))
    rmbp47bmwaqk
    rmbp47bmwaqk
    вчера в 12:10
    Испанцы продолжают развлекаться троллингом капризной Тортиллы
    112910415
    112910415
    вчера в 12:08
    не, такого быть не может :
    мама расстроится !
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