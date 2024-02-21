«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего Алекса

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вчера, 15:55

«Балтика» подписала нападающего болгарского клуба «Черно Море» .

Стороны заключили контракт на 3,5 года.

В составе команды из Варны игрок провёл в общей сложности 49 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.