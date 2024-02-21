«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего Алекса

«Балтика» подписала нападающего болгарского клуба «Черно Море» Алекса.
Стороны заключили контракт на 3,5 года.
В составе команды из Варны игрок провёл в общей сложности 49 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.
«Балтика» подписала нападающего болгарского клуба «Черно Море» Алекса.
Стороны заключили контракт на 3,5 года.
В составе команды из Варны игрок провёл в общей сложности 49 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.
правда, забивает мало
правда, забивает мало