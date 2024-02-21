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«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего Алекса

вчера, 15:55

«Балтика» подписала нападающего болгарского клуба «Черно Море» Алекса.

Стороны заключили контракт на 3,5 года.

В составе команды из Варны игрок провёл в общей сложности 49 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:10
Игнашевич абы кого не возьмёт!
North West
North West ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 18:03, ред.
Ну там же не все новички прям сегодня пришли) Первый матч с Сочи у которого тоже половина команды обновилась, а там уже дальше в недельных циклах и с играми на кубок будут готовиться.
112910415
112910415
вчера в 17:00
бразильский !
правда, забивает мало
Интерес
Интерес
вчера в 16:43
За оставшиеся 10 дней до возобновления чемпионата эта банда сыграться не успеет.А успеет ли спастись за оставшиеся матчи?
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:27
Балтика явно не хочет обратно возвращаться в ФНЛ .
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:14
Атакующий полузащитник видимо... посмотрим новичков по весне...
Вещий
Вещий
вчера в 16:08
В заголовке написано нападающий... а в профиле игрока вроде как полузащитник... Ладно разберемся по ходу игры Балтики кто он такой.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:06
Чем занимаются наши академии?
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:02
В России игроки закончились?
zm3zwhtcrbb7
zm3zwhtcrbb7
вчера в 15:57
Неплохо Игнаш свою банду усиливает
Гость
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