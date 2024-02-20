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ЦСКА объявил о трансфере алжирского полузащитника

вчера, 12:51

Пресс-служба ЦСКА объявила о трансфере полузащитника из алжирского клуба «УСМ Бел-Аббес» Сидахмеда Айсауи.

Контракт с игроком рассчитан до лета 2026 года (с возможностью продления на ещё два сезона). Сумма трансфера составила 250 000 евро.

ЦСКА объявил о трансфере алжирского полузащитника

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:06
Привет Виктор!

мну рассматривает эту проблему через призму похвальбы одного болельщика ЦСКА, который утверждает, что КАК БЫ своих МОЛОДЫХ воспитанников пруд пруди и они получают игровую практику в первой команде...

А так мну вообще в курсе, что своих воспитанников и в европейских клубах раз, два и обчёлся.... Даже в сборной Германии натурализированных....

Как то так, как сказано в писании: "Не труби впереди идущих"!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:09
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 16:08
    Для восьмого места сойдёт
    CSKA2012
    CSKA2012
    вчера в 14:38
    Главное чтобы он играл в футбол, а не голодал как мусульманин мааззу
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 14:19
    1.Свои воспитанники на лавке не сидят, а приобретают игровую практику в П НН.
    2. Перспективный молодой легионер кашу маслом не испортит )).
    Будь здрав Олег,
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 13:39
    Своих пачками в НиНо отдают, а Африка играет...
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 13:16
    Привет, Олег!
    А ты, в Европе, много видел доморощенных игроков в командах? Практически, все- легионеры. Другое дело, что в ЦСКА выбор небогатый, травмы и тд.
    Capral
    Capral
    вчера в 13:14
    Даже не верю своим глазам- неужели, свершилось?!
    Наконец-то!!! В таком случае- только Удачи, Знаменитой "Команде лейтенантов"!!!!!!! Удачи, Лучшему тренеру России Федотову, Удачи и Радости- болельщикам Великого советского Клуба- ЦСКА!!!!!!! Дерзайте, ребята, и никогда не забывайте, за какой, Клуб вы играете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 13:10
    Вот она истинная картина - свои воспитанники на лавке...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 13:07
    Тоже берут на перспективу - это нормально.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 13:05
    Это трансфер на будущее. Хотя Абосбек тоже переходил в 19 лет и тоже на будущее. Любопытный трансфер
    Интерес
    Интерес
    вчера в 13:02
    Зовите меня кратко -Сид. Ахмедов у вас своих хватает.
    Гость
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