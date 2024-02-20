ЦСКА объявил о трансфере алжирского полузащитника

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вчера, 12:51

Пресс-служба ЦСКА объявила о трансфере полузащитника из алжирского клуба «УСМ Бел-Аббес» .

Контракт с игроком рассчитан до лета 2026 года (с возможностью продления на ещё два сезона). Сумма трансфера составила 250 000 евро.