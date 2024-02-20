ЦСКА объявил о трансфере алжирского полузащитника

Пресс-служба ЦСКА объявила о трансфере полузащитника из алжирского клуба «УСМ Бел-Аббес» Сидахмеда Айсауи.
Контракт с игроком рассчитан до лета 2026 года (с возможностью продления на ещё два сезона). Сумма трансфера составила 250 000 евро.
Пресс-служба ЦСКА объявила о трансфере полузащитника из алжирского клуба «УСМ Бел-Аббес» Сидахмеда Айсауи.
Контракт с игроком рассчитан до лета 2026 года (с возможностью продления на ещё два сезона). Сумма трансфера составила 250 000 евро.
2. Перспективный молодой легионер кашу маслом не испортит )).
Будь здрав Олег,
2. Перспективный молодой легионер кашу маслом не испортит )).
Будь здрав Олег,