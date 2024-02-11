Стали известны арбитры первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Копенгаген» – «Манчестер Сити»:
Судья – Хосе Мария Санчес Мартинес, ассистенты – Рауль Кабаньеро Мартинес, Иньиго Прието Лопес де Сераин, резервный – Сесар Сото Градо. ВАР – Хуан Мартинес Мунуэра, АВАР – Гильермо Куадра Фернандес (все – Испания).
«РБ Лейпциг» – «Реал Мадрид»:
Судья – Ирфан Пельто, ассистенты – Сенад Ибришимбегович, Давор Бельо, резервный – Милош Гигович (все – Босния и Герцеговина). ВАР – Пол ван Букел, АВАР – Деннис Хиглер (оба – Нидерланды).
Обе игры пройдут 13 февраля и начнутся в 23:00 по московскому времени.
Эти грёбаные футбольные идальго Тебаса свистят при каждом игровом контакте и просто не дают играть, снижая тем самым саму смотрибельность Ла Лиги.
Цель у этих людей - самовыпячивание и возвеличивание себя любимых в глазах/головах зрителей и полевых.
Один из тех, кто более менее - Матео Лаос, и тот карьеру завершил.
Эти грёбаные футбольные идальго Тебаса свистят при каждом игровом контакте и просто не дают играть, снижая тем самым саму смотрибельность Ла Лиги.
Цель у этих людей - самовыпячивание и возвеличивание себя любимых в глазах/головах зрителей и полевых.
Один из тех, кто более менее - Матео Лаос, и тот карьеру завершил.