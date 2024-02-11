Назначены арбитры матчей «Копенгаген» — «Ман Сити» и «РБ Лейпциг» — «Реал»

1707651267

вчера, 14:34

Стали известны арбитры первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Копенгаген» – «Манчестер Сити»:

Судья – , ассистенты – Рауль Кабаньеро Мартинес, Иньиго Прието Лопес де Сераин, резервный – Сесар Сото Градо. ВАР – Хуан Мартинес Мунуэра, АВАР – Гильермо Куадра Фернандес (все – Испания).

«РБ Лейпциг» – «Реал Мадрид»:

Судья – , ассистенты – Сенад Ибришимбегович, Давор Бельо, резервный – Милош Гигович (все – Босния и Герцеговина). ВАР – Пол ван Букел, АВАР – Деннис Хиглер (оба – Нидерланды).

Обе игры пройдут 13 февраля и начнутся в 23:00 по московскому времени.