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Назначены арбитры матчей «Копенгаген» — «Ман Сити» и «РБ Лейпциг» — «Реал»

вчера, 14:34

Стали известны арбитры первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Копенгаген» – «Манчестер Сити»:

Судья – Хосе Мария Санчес Мартинес, ассистенты – Рауль Кабаньеро Мартинес, Иньиго Прието Лопес де Сераин, резервный – Сесар Сото Градо. ВАР – Хуан Мартинес Мунуэра, АВАР – Гильермо Куадра Фернандес (все – Испания).

«РБ Лейпциг» – «Реал Мадрид»:

Судья – Ирфан Пельто, ассистенты – Сенад Ибришимбегович, Давор Бельо, резервный – Милош Гигович (все – Босния и Герцеговина). ВАР – Пол ван Букел, АВАР – Деннис Хиглер (оба – Нидерланды).

Обе игры пройдут 13 февраля и начнутся в 23:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 15:02
Ну что же, посмотрим на них в деле
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:42, ред.
Судей-испанцев, будь моя воля, я б вообще судить ЛЧ не пускал.
Эти грёбаные футбольные идальго Тебаса свистят при каждом игровом контакте и просто не дают играть, снижая тем самым саму смотрибельность Ла Лиги.
Цель у этих людей - самовыпячивание и возвеличивание себя любимых в глазах/головах зрителей и полевых.

Один из тех, кто более менее - Матео Лаос, и тот карьеру завершил.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:42
Лишь бы не мешали играть
Гость
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