Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Динамо» не получало конкретного предложения от «Зенита» по Скопинцеву

вчера, 14:27

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что «Зенит» не выходил на клуб с предложением о переходе левого защитника Дмитрия Скопинцева.

Предметного интереса «Зенита» к Скопинцеву не было. Конкретного предложения с суммой трансфера в «Динамо» не поступало.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Кайо оценил слухи об интересе «Гремио» к игроку
Вчера, 17:18
Агент Антона Миранчука: «Идёт разговор со многими клубами»
Вчера, 15:59
Агент Баринова: «Идёт постоянное общение, но его будущее связано с „Локо“»
Вчера, 15:44
Слухи«Нант» проявляет интерес к Антону Миранчуку
Вчера, 14:52
Вера рассказал, как сорвался его переход в «Локомотив»
03 марта
«Агенты пошутили». Медведев — о словах Глушакова про переход в «Зенит»
02 марта
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:48
10 лет назад уже был такой трансфер...
Из Динамо 2 в Зенит 2.....а уж из Зенита парень уезжал в Лейпциг....

Зачем Зениту Скопинцев ??? коль своих игроков на 2 самолёта....
С 2019-го цена его постоянно падает...с 4,5 млн до нынешних 3-х....
112910415
112910415
вчера в 16:49
а некие шероховатости с тренером ... они не связаны с данной темой ?
Интерес
Интерес
вчера в 15:16
"Туман трансферов".
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:43
Он че бразилец??
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:42
Полировщики лавок закончились у бомжей?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:35
Хороший защитник,самим будет нужен.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 