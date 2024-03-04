«Динамо» не получало конкретного предложения от «Зенита» по Скопинцеву

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что «Зенит» не выходил на клуб с предложением о переходе левого защитника Дмитрия Скопинцева.
Предметного интереса «Зенита» к Скопинцеву не было. Конкретного предложения с суммой трансфера в «Динамо» не поступало.
Из Динамо 2 в Зенит 2.....а уж из Зенита парень уезжал в Лейпциг....
Зачем Зениту Скопинцев ??? коль своих игроков на 2 самолёта....
С 2019-го цена его постоянно падает...с 4,5 млн до нынешних 3-х....
Из Динамо 2 в Зенит 2.....а уж из Зенита парень уезжал в Лейпциг....
Зачем Зениту Скопинцев ??? коль своих игроков на 2 самолёта....
С 2019-го цена его постоянно падает...с 4,5 млн до нынешних 3-х....