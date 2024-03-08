«Аль-Хиляль» повторил мировой рекорд по выигрышной серии

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сегодня, 19:31

«Аль-Хиляль» обыграл на выезде «Аль-Рияд» в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:1).

«Аль-Хиляль» одержал 27-ю победу подряд с учётом всех турниров. Таким образом, команда повторила мировой рекорд по этому показателю, сравнявшись с валлийским «Нью-Сейнтс», который добился достижения в сезоне 2016/17. Рекорд команды из Уэльса был внесён в Книгу рекордов Гиннесса.