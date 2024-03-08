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«Аль-Хиляль» повторил мировой рекорд по выигрышной серии

сегодня, 19:31
Аль-РиядЛоготип футбольный клуб Аль-Рияд (Эр-Рияд)1 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-ХиляльМатч завершен

«Аль-Хиляль» обыграл на выезде «Аль-Рияд» в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:1).

«Аль-Хиляль» одержал 27-ю победу подряд с учётом всех турниров. Таким образом, команда повторила мировой рекорд по этому показателю, сравнявшись с валлийским «Нью-Сейнтс», который добился достижения в сезоне 2016/17. Рекорд команды из Уэльса был внесён в Книгу рекордов Гиннесса.

За «Аль-Хиляль» выступают экс-нападающий «Зенита» Малком и бывший форвард «Барселоны» и ПСЖ Неймар.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
x5qn43hzsf8u
x5qn43hzsf8u
сегодня в 22:17
Отличный результат, есть шанс увеличить рекорд на порядок
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 22:11
Эх, не в ту команду подался Авейру.. Хотя.. Тогда рекорда не было бы .. А-ха-ха-ха.. 🤣
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 21:31
Такие рекорды обычно могут устанавливаться в очень слабых лигах.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:38
Повторили рекорд, теперь есть все шансы перебить этот рекорд 🔥
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 19:55
Неймар не причем в их победах. Там Малком и Митрович больше решают.
И да, куда делись новости о "новой суперлиге-заменителя топ5 европейских лиг-лигу чемпионов из Саудии"?)) Если б, не эта новость, даже не писали бы о победах и поражениях супер грандов как АльХилял и Аль-Наср!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:49, ред.
Звучит ярко, но, когда открываешь данные о команде и видишь "Владелец - Инвестиционный фонд Саудовской Аравии, глава фонда - верховный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман", кажется, что за ближайшие лет 30 они хоть 500 матчей подряд могут выиграть)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:39
Следующим матчем нужно постараться побить...
112910415
112910415
сегодня в 19:39
весь мир рукоплещет в едином порыве !
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