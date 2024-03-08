«Аль-Хиляль» повторил мировой рекорд по выигрышной серии

«Аль-Хиляль» обыграл на выезде «Аль-Рияд» в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии (3:1).
«Аль-Хиляль» одержал 27-ю победу подряд с учётом всех турниров. Таким образом, команда повторила мировой рекорд по этому показателю, сравнявшись с валлийским «Нью-Сейнтс», который добился достижения в сезоне 2016/17. Рекорд команды из Уэльса был внесён в Книгу рекордов Гиннесса.
За «Аль-Хиляль» выступают экс-нападающий «Зенита» Малком и бывший форвард «Барселоны» и ПСЖ Неймар.
И да, куда делись новости о "новой суперлиге-заменителя топ5 европейских лиг-лигу чемпионов из Саудии"?)) Если б, не эта новость, даже не писали бы о победах и поражениях супер грандов как АльХилял и Аль-Наср!
И да, куда делись новости о "новой суперлиге-заменителя топ5 европейских лиг-лигу чемпионов из Саудии"?)) Если б, не эта новость, даже не писали бы о победах и поражениях супер грандов как АльХилял и Аль-Наср!