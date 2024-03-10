ПСЖ сыграл вничью с «Реймсом»

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сегодня, 16:56

ПСЖ и «Реймс» сыграли вничью в матче 25-го тура Лиги 1 (2:2).

На 7-й минуте гости вышли вперёд — голом отметился Маршалл Мунетси. Автогол Юнеса Абдельхамида на 17-й позволил парижанам сравнять счёт. Гонсалу Рамуш на 19-й забил 2-й мяч «Пари Сен-Жермен». Восстановил равенство Умар Диаките на 45-й.