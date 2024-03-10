ПСЖ сыграл вничью с «Реймсом»

ПСЖ и «Реймс» сыграли вничью в матче 25-го тура Лиги 1 (2:2).
На 7-й минуте гости вышли вперёд — голом отметился Маршалл Мунетси. Автогол Юнеса Абдельхамида на 17-й позволил парижанам сравнять счёт. Гонсалу Рамуш на 19-й забил 2-й мяч «Пари Сен-Жермен». Восстановил равенство Умар Диаките на 45-й.
ПСЖ занимает 1-е место в чемпионате Франции, имея в активе 56 очков. «Реймс» находится на 9-й позиции с 35 баллами.
Два года спустя, после ухода Мбаппе:
Чемпионат района:
ПСЖ-ТСЖ 2-2.
ПСЖ- ЖСК 0-3
ПСЖ -ЖЭУ 0-5.
Два года спустя, после ухода Мбаппе:
Чемпионат района:
ПСЖ-ТСЖ 2-2.
ПСЖ- ЖСК 0-3
ПСЖ -ЖЭУ 0-5.
особенно теперь
особенно теперь
Возникают вопросы, была ли вообще тренерская работа (потому что топ-футболистов накуплено до кучи, но без Донателло они ничего не выдают) и что будет, когда уедет черепах)
Возникают вопросы, была ли вообще тренерская работа (потому что топ-футболистов накуплено до кучи, но без Донателло они ничего не выдают) и что будет, когда уедет черепах)