Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ сыграл вничью с «Реймсом»

сегодня, 16:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 2Логотип футбольный клуб РеймсРеймсМатч завершен

ПСЖ и «Реймс» сыграли вничью в матче 25-го тура Лиги 1 (2:2).

На 7-й минуте гости вышли вперёд — голом отметился Маршалл Мунетси. Автогол Юнеса Абдельхамида на 17-й позволил парижанам сравнять счёт. Гонсалу Рамуш на 19-й забил 2-й мяч «Пари Сен-Жермен». Восстановил равенство Умар Диаките на 45-й.

ПСЖ занимает 1-е место в чемпионате Франции, имея в активе 56 очков. «Реймс» находится на 9-й позиции с 35 баллами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью, в матче два удаления
Сегодня, 18:34
«Динамо» из Махачкалы обыграло «Ленинградец»
Сегодня, 18:23
«Тоттенхэм» разгромил «Астон Виллу»
Сегодня, 18:04
«Кубань» и «Арсенал» не забили голов в матче Первой лиги
Сегодня, 17:15
«Оренбург» с минимальным счётом обыграл «Балтику»
Сегодня, 16:00
«Жирона» обыграла «Осасуну» и вышла на второе место в Ла Лиге
Сегодня, 01:00
Сортировать
Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 18:52, ред.
Не в простого, а в самого денежного середняка.
112910415
112910415
сегодня в 18:35
без великого совсем не клеится
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:54
ПСЖ в следующем сезоне превратится в простого середнячка
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 17:54
а с Мбаппе как было? всратый Ланс на 1 очко обошли на финише?
urwk4hj73jv3
urwk4hj73jv3
сегодня в 17:50
ПСЖ пытается жить без Мбаппе. Пока получается не очень ....
Incredulous
Incredulous
сегодня в 17:50
Луис Энрике своей не объявленной войной Мбаппе делает последнему отличную рекламу.
Вещий
Вещий
сегодня в 17:48
И снова «ПСЖ» теряет очки ..... Не помог даже Мбаппе, который вышел на замену только на 85-й минуте. Это уже третья подряд ничья парижан в чемпионате. Правда отрыв от преследователей все равно как минимум 10 очков....
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:32, ред.
ПСЖ постепенно превращается в дворовую команду.
Два года спустя, после ухода Мбаппе:
Чемпионат района:
ПСЖ-ТСЖ 2-2.
ПСЖ- ЖСК 0-3
ПСЖ -ЖЭУ 0-5.
112910415
112910415
сегодня в 17:24
не так страшен ПСЖ, как его малюют !
особенно теперь
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:13
Классно, тренер три матча не выставляет в основе или рано меняет Мбаппе, и у клуба ни одной победы за три матча))

Возникают вопросы, была ли вообще тренерская работа (потому что топ-футболистов накуплено до кучи, но без Донателло они ничего не выдают) и что будет, когда уедет черепах)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:08
позорище парижское
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:00
Не страшно, отрыв солидный...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 