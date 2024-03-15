Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон встретился с известным блогером Хасбиком.
Дочери Ривалдо исполнилось 27 лет.
У защитника «Реала» Дани Карвахаля процесс воспитания детей еще впереди, чему он и рад.
Девушка дня. Жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова.
Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич сходил на бокс.
Главный тренер «Барселоны» Хави сходил на вечеринку со своей женой. Теперь этой паре предстоит переезд из Каталонии.
Там же был и Жозе Моуриньо.
Легенда нидерландского футбола Эдгар Давидс стал ближе к искусству.
Защитник «Реала» Давид Алаба тоже решил приобщиться к культуре.
Стиляга дня. Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль и его образ, вдохновленный Лигой чемпионов.
Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти посетил горнолыжный курорт.
Подобный вид отдыха выбрал и Дэвид Бекхэм.
Бывший нападающий «Интера» Кристиан Вьери тоже не отстает от тенденций.
А у голкипера «Ювентуса» Войцеха Щесного ожидается пополнение в семье.
Экс-футболист «Ромы» Дани Освальдо продолжает свою музыкальную карьеру.
На этом наш выпуск завершен. Получайте удовольствие от жизни! Берите пример с Мауро Икарди!
Да ты шо! Гутарит только шум стоит)))
Да ты шо! Гутарит только шум стоит)))