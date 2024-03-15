Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футбола

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

вчера, 13:00
Буффон и Хасбик
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Буффон Джанлуиджи
Буффон Джанлуиджи
Вратарь
Икарди Мауро
Икарди Мауро
Нападающий
Ракитич Иван
Ракитич Иван
Полузащитник

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон встретился с известным блогером Хасбиком.

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Дочери Ривалдо исполнилось 27 лет.

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

У защитника «Реала» Дани Карвахаля процесс воспитания детей еще впереди, чему он и рад.

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Девушка дня. Жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова.

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Бывший полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич сходил на бокс.

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Главный тренер «Барселоны» Хави сходил на вечеринку со своей женой. Теперь этой паре предстоит переезд из Каталонии.

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Там же был и Жозе Моуриньо.

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Легенда нидерландского футбола Эдгар Давидс стал ближе к искусству.

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Защитник «Реала» Давид Алаба тоже решил приобщиться к культуре.

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Стиляга дня. Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль и его образ, вдохновленный Лигой чемпионов.

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти посетил горнолыжный курорт.

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Подобный вид отдыха выбрал и Дэвид Бекхэм.

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Бывший нападающий «Интера» Кристиан Вьери тоже не отстает от тенденций.

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

А у голкипера «Ювентуса» Войцеха Щесного ожидается пополнение в семье.

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Экс-футболист «Ромы» Дани Освальдо продолжает свою музыкальную карьеру.

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

На этом наш выпуск завершен. Получайте удовольствие от жизни! Берите пример с Мауро Икарди!

Буффон познакомился с Хасбиком, Ракитич сходил на бокс. Лучшие посты футболистов в соцсетях

Клуб «Сиэтл Рейн» вывел из обращения номер Рапино
Вчера, 19:13
«Балтика» навела порядок в раздевалке и оставила сувениры для «Локомотива»
14 марта Фото
«Барселона» близка к смене технического спонсора
14 марта
Адвокаты Промеса выступили с заявлением по поводу ареста своего клиента
14 марта
СлухиМбаппе подал в суд на владельца шашлычной
13 марта
ЕС запретил использовать название «Суперлига»
13 марта
Сортировать
Все комментарии
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 14:51
Буффон зашкварился конечно
volga.kot
volga.kot
вчера в 13:28
Вот это отдых так отдых! А мы уж так не люди))
k3pctr2absz2
k3pctr2absz2
вчера в 13:26
А наши звезды что оттачивали технику и удары по мячу!?
Гус Пойет
Гус Пойет ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 13:15
Хорошо хоть бросил разговаривать сам с собой.
Да ты шо! Гутарит только шум стоит)))
RUPRICHT
RUPRICHT
вчера в 13:13
ЗА ЧЕСНО ЗАРАБОТАНЫЕ ДЕНЬГИ МОЖНО СЛАВНО ОТДОХНУТЬ !!!!!ХОТЬ УЖЕ МНОГИЕ УШЛИ ОТ ФУТБОЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ!!!НО ЭТО СЛАВНО !!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 