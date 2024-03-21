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Стало известно, когда Месси вернётся на поле после травмы

сегодня, 13:12

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил травму подколенного сухожилия в матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла».

Из-за этого повреждения Лео пропустит предстоящие товарищеские матчи сборной Аргентины против Сальвадора и Коста-Рики. Вчера, 20 марта, Месси приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

Участие аргентинца в играх против «Нью-Йорк Сити» находится под вопросом, однако Лео, скорее всего, вернётся на поле в матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Монтеррея», который состоится 3 апреля.

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Все комментарии
Amellus Amellus
Amellus Amellus
сегодня в 15:15
Пусть отдыхает.
112910415
112910415
сегодня в 13:57
ну, сборная-то обойдётся !
443dkh5xghgd
443dkh5xghgd
сегодня в 13:35
Здоровья Лео.... в сборной есть кому играть, тем более товарняки.
Гость
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