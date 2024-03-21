Стало известно, когда Месси вернётся на поле после травмы

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сегодня, 13:12

Нападающий «Интер Майами» получил травму подколенного сухожилия в матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла».

Из-за этого повреждения Лео пропустит предстоящие товарищеские матчи сборной Аргентины против Сальвадора и Коста-Рики. Вчера, 20 марта, Месси приступил к тренировкам по индивидуальной программе.