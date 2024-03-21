Стало известно, когда Месси вернётся на поле после травмы

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил травму подколенного сухожилия в матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Нэшвилла».
Из-за этого повреждения Лео пропустит предстоящие товарищеские матчи сборной Аргентины против Сальвадора и Коста-Рики. Вчера, 20 марта, Месси приступил к тренировкам по индивидуальной программе.
Участие аргентинца в играх против «Нью-Йорк Сити» находится под вопросом, однако Лео, скорее всего, вернётся на поле в матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ против «Монтеррея», который состоится 3 апреля.