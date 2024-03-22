Тренерский штаб сборной России решил отпустить Сафонова со сбора

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сегодня, 13:19

Тренерский штаб сборной России принял решение отпустить из расположения национальной команды, которая проводит сбор в Новогорске.

Футболист возвращается в «Краснодар».

21 марта голкипер провёл полный матч с Сербией (4:0).

Тренер вратарей сборной России сообщил:

Матвей своё дело сделал, отыграл полный матч и сделал это блестяще. Мы поблагодарили его за это. В следующем матче хотим дать возможность проявить себя другим вратарям.

25 марта сборная России проведёт второй товарищеский матч на мартовском учебно-тренировочном сборе. Соперником станет команда Парагвая. Встреча состоится на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.