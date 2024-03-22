Тренерский штаб сборной России решил отпустить Сафонова со сбора

Тренерский штаб сборной России принял решение отпустить Матвея Сафонова из расположения национальной команды, которая проводит сбор в Новогорске.
Футболист возвращается в «Краснодар».
21 марта голкипер провёл полный матч с Сербией (4:0).
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил:
Матвей своё дело сделал, отыграл полный матч и сделал это блестяще. Мы поблагодарили его за это. В следующем матче хотим дать возможность проявить себя другим вратарям.
25 марта сборная России проведёт второй товарищеский матч на мартовском учебно-тренировочном сборе. Соперником станет команда Парагвая. Встреча состоится на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.
Если бы ты хотел играть, ты бы и в меньшинстве применил активный прессинг. Друзья - славяне не хотели. Я вообще прихожу к выводу, что тренерский штаб сербов не особо напрягал своих ребят к активному сопротивлению. Они понимают, как нам трудно в сегодняшних реалиях, а потому решили подсластить сб. России пилюлю.
Если бы ты хотел играть, ты бы и в меньшинстве применил активный прессинг. Друзья - славяне не хотели. Я вообще прихожу к выводу, что тренерский штаб сербов не особо напрягал своих ребят к активному сопротивлению. Они понимают, как нам трудно в сегодняшних реалиях, а потому решили подсластить сб. России пилюлю.