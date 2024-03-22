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Тренерский штаб сборной России решил отпустить Сафонова со сбора

сегодня, 13:19

Тренерский штаб сборной России принял решение отпустить Матвея Сафонова из расположения национальной команды, которая проводит сбор в Новогорске.

Футболист возвращается в «Краснодар».

21 марта голкипер провёл полный матч с Сербией (4:0).

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сообщил:

Матвей своё дело сделал, отыграл полный матч и сделал это блестяще. Мы поблагодарили его за это. В следующем матче хотим дать возможность проявить себя другим вратарям.

25 марта сборная России проведёт второй товарищеский матч на мартовском учебно-тренировочном сборе. Соперником станет команда Парагвая. Встреча состоится на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 16:42, ред.
Ему не до отдыха. Бывшая жена иск накатила по алиментам и суд удовлетворил. Он о оспаривает
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 16:38
Возможно и так, но в меньшинстве играть трудно, тем более полтора тайма
38c5mrjxubja
38c5mrjxubja
сегодня в 16:18
Резерв должен соответствовать Сафонову
Валерыч
Валерыч
сегодня в 15:58
Правильно, и без Сафонова есть кому стоять в воротах. А Сафонов пусть сосредоточится на предстоящих играх за "Краснодар."Впереди решающий отрезок борьбы за чемпионство РПЛ.
jay9ux34cpwk
jay9ux34cpwk
сегодня в 15:18
Пусть Мотя спокойно к финишу чемпионской гонки готовится
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:49, ред.
Не сомневаюсь, что и со вторым составом, и в меньшинстве сербы оказали бы нам достойное сопротивление. При большом желании, конечно. Вы разве не видели их вальяжное передвижение по полю, а главное - отсутствие с их стороны мало-мальских потуг к сопротивлению. Они даже не пытались отбирать мяч с помощью активных действий, а лениво передавали друг другу нашего игрока, владеющего им.
Если бы ты хотел играть, ты бы и в меньшинстве применил активный прессинг. Друзья - славяне не хотели. Я вообще прихожу к выводу, что тренерский штаб сербов не особо напрягал своих ребят к активному сопротивлению. Они понимают, как нам трудно в сегодняшних реалиях, а потому решили подсластить сб. России пилюлю.
112910415
112910415
сегодня в 14:34
отдохнуть, о жизни подумать ...
kazakoff
kazakoff
сегодня в 14:24
Лунёву надо вспомнить как играть за сборную, в целом то приличный голкипер
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 14:22
Юра, дело даже не в этом. Играть вторым составом, да ещё и при удалении невозможно У них руки опустились
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:21
Пусть отдыхает и готовится к играм в чемпе.
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 14:21
Чего чего вратарей у Карпина хватает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
сегодня в 14:20
Сафонов судится с пераой женой по алиментам. Она его может крепко раздеть. Ему сейчпс не до футбола, там иски многомиллилнные
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:13
Толку ноль от него
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:12
Матч отыграл ... Можно и домой
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 13:50
Дать возможность проявить себя другим вратарям это разумно. Сафонов сейчас нужен Краснодару без травм до конца сезона.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:41
Просьба к парагвайцам одна: сыграть с нашей сборной в полную силу и не уподобляться сербам, пустившим игру на самотёк. Попросту, плюнув на конечный результат.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:27
Сафонов своё отыграл, отыграл не плохо, пусть теперь другие играют.
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