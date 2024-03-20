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Нойер будет основным вратарём сборной Германии на Евро-2024

вчера, 16:30

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер будет основным вратарём сборной Германии на Евро-2024.

Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны» будет его дублёром. Такое решение главный тренер Германии Юлиан Нагельсманн принял после личных разговоров с вратарями.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:11
Будет, если не будет травмирован перед ЕВРО
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 19:16
Все верно нет на данный момент лучше вратаря
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:59
На Евро Германия ничего не покажет.
Вещий
Вещий
вчера в 16:48
Тренеру конечно виднее, но.... Нойер при всем моем к нему уважении уже не тот что был раньше.
shur
shur
вчера в 16:45
...Нойера я обажаю за рабочие ноги, как же переживал когда мяч
попадал в ноги Де Хеа в играх за МЮ, это очень большой плюс и
это уже играющая команда из целых 11 человек...!!!
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:43
Ни в коем случае не обсуждается класс Ману, но пора бы уже сходить со сцены сборной, тем более сменить есть кем
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:34
Больше двух месяце евро, еще может и поменяться все)
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 16:32
Плохая идея для сборной Германии, неужели среди молодых немцев нет лучше него прямо сейчас?
Гость
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