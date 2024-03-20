Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер будет основным вратарём сборной Германии на Евро-2024.
Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны» будет его дублёром. Такое решение главный тренер Германии Юлиан Нагельсманн принял после личных разговоров с вратарями.
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер будет основным вратарём сборной Германии на Евро-2024.
Марк-Андре тер Штеген из «Барселоны» будет его дублёром. Такое решение главный тренер Германии Юлиан Нагельсманн принял после личных разговоров с вратарями.
попадал в ноги Де Хеа в играх за МЮ, это очень большой плюс и
это уже играющая команда из целых 11 человек...!!!
попадал в ноги Де Хеа в играх за МЮ, это очень большой плюс и
это уже играющая команда из целых 11 человек...!!!