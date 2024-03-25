Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Спартак» активно ищет замену Абаскалю

сегодня, 11:44

Гильермо Абаскаль может до конца текущего сезона покинуть пост главного тренера «Спартака».

Сообщается, что руководство «красно-белых» уже подготовило шорт-лист кандидатов на пост нового рулевого команды.

Московский клуб идет на 6-м месте в РПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ивич уклончиво ответил на вопрос о возможном переходе в «Спартак»
Сегодня, 09:51
Черевченко не контактировал с «Торпедо» о возможном назначении тренером
22 марта
Президент «Торпедо» опроверг слухи о возможном увольнении Кононова
22 марта
Новиков оценил возможность назначения на пост тренера «Спартака»
19 марта
СлухиВ «Спартаке» на данный момент не думают об увольнении Абаскаля
15 марта
СлухиТренер «Браги» не входит в шорт-лист «Спартака»
15 марта
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:14
Эх, дать бы выбор Зареме, она бы пошуровала. И знак Зодиака учла бы, и чистоту/цвет волос, и наличие ключевых букафф в фамилии. И вообще, много таких факторов, которые обязательно нужно учитывать при выборе тренера...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 13:55
Блондина вроде бы еще не было.
rnn85kv78mzh
rnn85kv78mzh
сегодня в 13:51
Дайте Рыжему доработать сезон до конца.... 6 место не предел мечтаний для Спартака.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:35, ред.
Лучшие кандидаты на пост главного тренера для Спартака: Осинькин, Юран, на худой конец - Карпин, но только не Черчесов. Иностранные тренеры-ноунеймы не нужны, а из топовых европейских тренеров никто не пойдёт. Да и надо ли?
В европейских кубковых турнирах всё равно не участвуем. По идее вроде бы
всё так.
Но руководство Спартака, видимо, в выборе главного тренера пойдёт на поводу у спортивного директора португальца Томаша Амарала, который предпочтёт, чтобы тренером был либо испанец, либо португалец, потому что с ним Амарал быстрее и лучше найдёт общий язык. Но где гарантия, что новый спартаковский испанский или португальский тренер будет лучше Абаскаля?
hzm8bmx73q6h
hzm8bmx73q6h
сегодня в 13:28
Неужели они действительно хотят его заменить???
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:00
Великий ФК МКС, КП, Пищевики, Промкооперация, Дукат, давно закончились, когда в Спартак пришли недоолигархи, бывшие любовницы, спортивные директора, тренера не о чём и т.д. Когда эта чехарда закончится?
shlomo
shlomo
сегодня в 12:23
Надеюсь в этот шорт-лист вошли Гвардиола, Клопп, Анчелотти, Артета и Алонсо?... :))))

По данным информационных источников, в шорт-листе на позицию главного тренера Спартака больше четырех человек: в основном это иностранцы, никогда не работавшие в России. Большинство кандидатов - испанцы (топовых среди них нет). Также в списке есть и сербы (и это не про Ивича). Почти всех кандидатов предложил Томаш Амарал.... Хотя, все же, до лета смена тренера вряд ли произойдет.

Пи.Си. Осталось только выяснить, что для Спартака неудовлетворительный результат....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:17
Тренеров только меняем, футболисты лучше должны тренироваться и лучше оттачивать удары по воротам.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:13
Найдет такого же только не Рыжего)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 