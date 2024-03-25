«Спартак» активно ищет замену Абаскалю

Гильермо Абаскаль может до конца текущего сезона покинуть пост главного тренера «Спартака».
Сообщается, что руководство «красно-белых» уже подготовило шорт-лист кандидатов на пост нового рулевого команды.
Московский клуб идет на 6-м месте в РПЛ.
Гильермо Абаскаль может до конца текущего сезона покинуть пост главного тренера «Спартака».
Сообщается, что руководство «красно-белых» уже подготовило шорт-лист кандидатов на пост нового рулевого команды.
Московский клуб идет на 6-м месте в РПЛ.
По данным информационных источников, в шорт-листе на позицию главного тренера Спартака больше четырех человек: в основном это иностранцы, никогда не работавшие в России. Большинство кандидатов - испанцы (топовых среди них нет). Также в списке есть и сербы (и это не про Ивича). Почти всех кандидатов предложил Томаш Амарал.... Хотя, все же, до лета смена тренера вряд ли произойдет.
Пи.Си. Осталось только выяснить, что для Спартака неудовлетворительный результат....
По данным информационных источников, в шорт-листе на позицию главного тренера Спартака больше четырех человек: в основном это иностранцы, никогда не работавшие в России. Большинство кандидатов - испанцы (топовых среди них нет). Также в списке есть и сербы (и это не про Ивича). Почти всех кандидатов предложил Томаш Амарал.... Хотя, все же, до лета смена тренера вряд ли произойдет.
Пи.Си. Осталось только выяснить, что для Спартака неудовлетворительный результат....
В европейских кубковых турнирах всё равно не участвуем. По идее вроде бы
всё так.
Но руководство Спартака, видимо, в выборе главного тренера пойдёт на поводу у спортивного директора португальца Томаша Амарала, который предпочтёт, чтобы тренером был либо испанец, либо португалец, потому что с ним Амарал быстрее и лучше найдёт общий язык. Но где гарантия, что новый спартаковский испанский или португальский тренер будет лучше Абаскаля?
В европейских кубковых турнирах всё равно не участвуем. По идее вроде бы
всё так.
Но руководство Спартака, видимо, в выборе главного тренера пойдёт на поводу у спортивного директора португальца Томаша Амарала, который предпочтёт, чтобы тренером был либо испанец, либо португалец, потому что с ним Амарал быстрее и лучше найдёт общий язык. Но где гарантия, что новый спартаковский испанский или португальский тренер будет лучше Абаскаля?