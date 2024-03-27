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Кейн и Мюллер вернулись к тренировкам «Баварии» перед игрой с «Боруссией» Д

сегодня, 14:14

Пресс-служба «Баварии» сообщила о состоянии травмированных футболистов клуба.

Нападающие Харри Кейн и Томас Мюллер сегодня тренировались в общей группе. Вратарь Мануэль Нойер и полузащитник Александр Павлович занимались по индивидуальной программе.

Напомним, что в субботу, 30 марта, «Бавария» сыграет против «Боруссии» Дортмунд в рамках Бундеслиги.

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Все комментарии
ah66c4qs7axg
ah66c4qs7axg
сегодня в 15:16
Главное Кейна восстановить, остальные не столь важны.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 15:03
Не будет там никакой зарубы, в последних 15 играх 10 разгромов "Боруссии" и в среднем, насколько я помню, "Боруссия" по 3.5 гола в этих 15 играх пропустила.

Терзич просто новую страницу в историю позора "Боруссии" последних лет вписал уже, где их как команду из 8-го дивизиона в любой игре с "Баварией" раскатывают, независимо от её формы.

Даже осенью, когда у мюнхенцев игры не было, они привычно вынесли дортмундских бесхребетных трусов.
Вещий
Вещий
сегодня в 14:48
Ну хорошо, что все в строю. Посмотрим зарубу в этом матче.
shur
shur
сегодня в 14:31
...тяжелая артиллерия в помощь...!!!
Гость
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