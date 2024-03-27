Кейн и Мюллер вернулись к тренировкам «Баварии» перед игрой с «Боруссией» Д

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сегодня, 14:14

Пресс-служба «Баварии» сообщила о состоянии травмированных футболистов клуба.

Нападающие и сегодня тренировались в общей группе. Вратарь и полузащитник занимались по индивидуальной программе.

Напомним, что в субботу, 30 марта, «Бавария» сыграет против «Боруссии» Дортмунд в рамках Бундеслиги.