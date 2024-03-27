Кейн и Мюллер вернулись к тренировкам «Баварии» перед игрой с «Боруссией» Д

Пресс-служба «Баварии» сообщила о состоянии травмированных футболистов клуба.
Нападающие Харри Кейн и Томас Мюллер сегодня тренировались в общей группе. Вратарь Мануэль Нойер и полузащитник Александр Павлович занимались по индивидуальной программе.
Напомним, что в субботу, 30 марта, «Бавария» сыграет против «Боруссии» Дортмунд в рамках Бундеслиги.
Терзич просто новую страницу в историю позора "Боруссии" последних лет вписал уже, где их как команду из 8-го дивизиона в любой игре с "Баварией" раскатывают, независимо от её формы.
Даже осенью, когда у мюнхенцев игры не было, они привычно вынесли дортмундских бесхребетных трусов.
Терзич просто новую страницу в историю позора "Боруссии" последних лет вписал уже, где их как команду из 8-го дивизиона в любой игре с "Баварией" раскатывают, независимо от её формы.
Даже осенью, когда у мюнхенцев игры не было, они привычно вынесли дортмундских бесхребетных трусов.