Семак опроверг информацию о серьёзной травме Марио Фернандеса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с «Крыльями Советов» высказался о ситуации с травмой защитника Марио Фернандеса, физическом состоянии полузащитника Андрея Мостового и других игроков команды.
О состоянии Мостового и футболистов сборных. Он тренируется почти по полной. Что касается игроков сборных, то Нуралы Алип, Матео Кассьерра и Страхиня Эракович только вернулись. Состояние у всех разное. Кто‑то играл больше, кто‑то меньше. Это и дат матчей касается. Сейчас проанализируем состояние ребят. Времени, чтобы разобраться, кто в каком состоянии вернулся, немного, но оно есть. Решение по составу примем непосредственно перед игрой.
О состоянии Марио Фернандеса. Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио. Посмотрим, насколько будет возможным его участие в матче. Пока чёткого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьёзного нет.
На сегодня это (информация в СМИ о том, что у игрока может быть серьёзная травма, из-за которой он выбыл до конца сезона — прим.ред.) не соответствует действительности, Марио чувствует себя лучше. Проблема связана с неврологией, а не с мышечным повреждением. Проходит дополнительные обследования.