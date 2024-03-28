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Семак опроверг информацию о серьёзной травме Марио Фернандеса

сегодня, 13:50
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит30.03.2024 в 14:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с «Крыльями Советов» высказался о ситуации с травмой защитника Марио Фернандеса, физическом состоянии полузащитника Андрея Мостового и других игроков команды.

О состоянии Мостового и футболистов сборных. Он тренируется почти по полной. Что касается игроков сборных, то Нуралы Алип, Матео Кассьерра и Страхиня Эракович только вернулись. Состояние у всех разное. Кто‑то играл больше, кто‑то меньше. Это и дат матчей касается. Сейчас проанализируем состояние ребят. Времени, чтобы разобраться, кто в каком состоянии вернулся, немного, но оно есть. Решение по составу примем непосредственно перед игрой.

О состоянии Марио Фернандеса. Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио. Посмотрим, насколько будет возможным его участие в матче. Пока чёткого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьёзного нет.

На сегодня это (информация в СМИ о том, что у игрока может быть серьёзная травма, из-за которой он выбыл до конца сезона — прим.ред.) не соответствует действительности, Марио чувствует себя лучше. Проблема связана с неврологией, а не с мышечным повреждением. Проходит дополнительные обследования.

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Все комментарии
k2kua7crdras
k2kua7crdras
сегодня в 15:05
Было бы жалко, если б Марик сильно поломался
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:50
Семак просто захотел поговорить.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:11
И много Сергей сказал и никакой конкретики... в принципе, все как всегда.
Гость
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