Семак опроверг информацию о серьёзной травме Марио Фернандеса

Главный тренер «Зенита» перед матчем с «Крыльями Советов» высказался о ситуации с травмой защитника , физическом состоянии полузащитника и других игроков команды.

О состоянии Мостового и футболистов сборных. Он тренируется почти по полной. Что касается игроков сборных, то Нуралы Алип, Матео Кассьерра и Страхиня Эракович только вернулись. Состояние у всех разное. Кто‑то играл больше, кто‑то меньше. Это и дат матчей касается. Сейчас проанализируем состояние ребят. Времени, чтобы разобраться, кто в каком состоянии вернулся, немного, но оно есть. Решение по составу примем непосредственно перед игрой.

О состоянии Марио Фернандеса. Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио. Посмотрим, насколько будет возможным его участие в матче. Пока чёткого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьёзного нет.