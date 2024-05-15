«Пари НН» объявил о выкупе Карапузова у «Динамо»

«Пари НН» активировал опцию выкупа полузащитника Владислава Карапузова у московского «Динамо».
Нижегородская команда арендовала игрока в августе. В текущем сезоне футболист провёл 24 матча во всех турнирах за «Пари НН». Клуб подписал с Карапузовым контракт на три года.
Не очень весёлая карьера получается у парня- пока играл за молодёжные команды (Казанку и Динамо-2), подавал надежды и даже катался на просмотр
в Валенсию.
Но в главной Динамо не понадобился никому- ни Новикову, ни Шварцу, ни Йокановичу, ни Личке. Может хотя бы теперь устоится и начнёт прогрессировать.
Удачи ему.
Не очень весёлая карьера получается у парня- пока играл за молодёжные команды (Казанку и Динамо-2), подавал надежды и даже катался на просмотр
в Валенсию.
Но в главной Динамо не понадобился никому- ни Новикову, ни Шварцу, ни Йокановичу, ни Личке. Может хотя бы теперь устоится и начнёт прогрессировать.
Удачи ему.
А то Атлетико всех скупит..))
А то Атлетико всех скупит..))