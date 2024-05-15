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«Пари НН» объявил о выкупе Карапузова у «Динамо»

вчера, 11:53

«Пари НН» активировал опцию выкупа полузащитника Владислава Карапузова у московского «Динамо».

Нижегородская команда арендовала игрока в августе. В текущем сезоне футболист провёл 24 матча во всех турнирах за «Пари НН». Клуб подписал с Карапузовым контракт на три года.

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14 мая
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:48
Находясь в аренде в командах из Грозного и Нижнего Новгорода постоянно выходил на поле и особых ошибок в своей игре не допускал, а болельщики Ахмата так вообще были за его выкуп, но Динамо слишком много запросило за игрока. А конкуренцию в Динамо Карапузов проиграл Дасе и Маричалю только потому, что за них были уплачены миллионы евро, которые надо было во что бы то не стало отрабатывать, иначе не поймут для чего покупали, и как показало время ни израильтянин ни уругваец справа ничуть не лучше нашего футболиста, разве что Николас тоже молод и более универсален потому, как может играть и в центре и на фланге. а так же в опорной зоне. Ну да Бог с ним с Карапузовым, главное, что ушёл небесплатно и то уже хорошо. Удачи ему в Нижнем и без травм. Болейте за своих. а не против чужих!
альсато
альсато ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:19
Польза уже есть-контракт на три года..теперь можно и о футболе подумать))))
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:05
Хорошее дело - укрепить среднию линию нападения - защиту. Поздравляю!!
lotsman
lotsman
вчера в 12:27
Главное чтобы на пользу самому Карапузову пошло. В Динамо он больше на скамейке сидел бы.
баск
баск
вчера в 12:16, ред.
Вот и завершились наконец Владиковы арендные мытарства..
Не очень весёлая карьера получается у парня- пока играл за молодёжные команды (Казанку и Динамо-2), подавал надежды и даже катался на просмотр
в Валенсию.

Но в главной Динамо не понадобился никому- ни Новикову, ни Шварцу, ни Йокановичу, ни Личке. Может хотя бы теперь устоится и начнёт прогрессировать.
Удачи ему.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:57
Надо поторопиться...
А то Атлетико всех скупит..))
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:54, ред.
Если выкупили значит нужен. Только вот где играть то будет
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