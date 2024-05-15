«Пари НН» объявил о выкупе Карапузова у «Динамо»

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вчера, 11:53

«Пари НН» активировал опцию выкупа полузащитника у московского «Динамо».

Нижегородская команда арендовала игрока в августе. В текущем сезоне футболист провёл 24 матча во всех турнирах за «Пари НН». Клуб подписал с Карапузовым контракт на три года.