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Тен Хаг покинет «Манчестер Юнайтед» летом

вчера, 18:31
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед25.05.2024 в 17:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг покинет клуб после финала Кубка Англии против «Манчестер Сити».

Кандидатами на смену специалиста являются Киран Маккенна, Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:18
А конструктивные предложения (по гл.тренеру) у Легенд и Болельщиков "красных дьяволов" есть?)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:33
Легенды МЮ и фанаты красных дьяволов требуют уволит главного тренера Эрика Тен Хага независимо от исхода финала Кубка Англии.
Болельщики 19 клубов АПЛ просят оставить ЭТХ и дать ему еще время.
Про Маккенна ничего не знаю.
Ну да, выстрелил с Ипсвичем и неизвестно что дальше будет.
Джеррард тоже выиграл чемпионат с Рейнджерс дальше тишина в Саудии, Лэмпард почти вывел Дерби Каунти, но с Челси и Эвертоном ничего особенного не показал.
Сейчас все будут искать нового Хави Алонсо, Артету, или Анчелотти из ветеранов.
Почеттино вполне может сотворить Команду из тек кто сейчас в МЮ.
Естественно, надо вернуть Гринвуда и Санчо.
Обязательно выкинуть из команды Марсьяля и Антони.
Как прекрасно, что Кейн в Баварии.
Кто знает, вдруг Почеттино как гл.тр. МЮ, захотел бы его подписать.
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 19:46
Это всё из-за Роналду
Из-за него команда так плохо играет
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:39, ред.
Роберто Де Дзерби , вы серьёзно, а где Бердые и Карпин, да чего уж там Черчесов воевода!!!

Маурисио Почеттино и близко не кризисный менеджер

Киран Маккенна свой из родного стана, за два сезона прошёл, 2 дивизиона не с самым раздутым бюджетом, но он ещё ничего не показал в АПЛ. Да, он взял трофей личного характера, его могут как Сульшера журналисты загнобить перспективного тренера и превратить в посредственность
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:38
Ну и зачем его брали?
112910415
112910415
вчера в 18:38
проводят без слёз, полагаю !
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 18:37
Да .. Пора ему в Челси.. 🤭
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:34
Нормальная ротация футбольных гениев...
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