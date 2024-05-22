Тен Хаг покинет «Манчестер Юнайтед» летом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг покинет клуб после финала Кубка Англии против «Манчестер Сити».
Кандидатами на смену специалиста являются Киран Маккенна, Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби.
|Манчестер Сити-:-Манчестер Юнайтед
|25.05.2024 в 17:00 Не начался
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг покинет клуб после финала Кубка Англии против «Манчестер Сити».
Кандидатами на смену специалиста являются Киран Маккенна, Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби.
Болельщики 19 клубов АПЛ просят оставить ЭТХ и дать ему еще время.
Про Маккенна ничего не знаю.
Ну да, выстрелил с Ипсвичем и неизвестно что дальше будет.
Джеррард тоже выиграл чемпионат с Рейнджерс дальше тишина в Саудии, Лэмпард почти вывел Дерби Каунти, но с Челси и Эвертоном ничего особенного не показал.
Сейчас все будут искать нового Хави Алонсо, Артету, или Анчелотти из ветеранов.
Почеттино вполне может сотворить Команду из тек кто сейчас в МЮ.
Естественно, надо вернуть Гринвуда и Санчо.
Обязательно выкинуть из команды Марсьяля и Антони.
Как прекрасно, что Кейн в Баварии.
Кто знает, вдруг Почеттино как гл.тр. МЮ, захотел бы его подписать.
Болельщики 19 клубов АПЛ просят оставить ЭТХ и дать ему еще время.
Про Маккенна ничего не знаю.
Ну да, выстрелил с Ипсвичем и неизвестно что дальше будет.
Джеррард тоже выиграл чемпионат с Рейнджерс дальше тишина в Саудии, Лэмпард почти вывел Дерби Каунти, но с Челси и Эвертоном ничего особенного не показал.
Сейчас все будут искать нового Хави Алонсо, Артету, или Анчелотти из ветеранов.
Почеттино вполне может сотворить Команду из тек кто сейчас в МЮ.
Естественно, надо вернуть Гринвуда и Санчо.
Обязательно выкинуть из команды Марсьяля и Антони.
Как прекрасно, что Кейн в Баварии.
Кто знает, вдруг Почеттино как гл.тр. МЮ, захотел бы его подписать.