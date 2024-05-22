Мотта согласился возглавить «Ювентус»

Главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта готов стать рулевым «Ювентуса».
Специалист в ближайшее время сообщит об этом президенту своего нынешнего клуба Джузеппе Сапуто.
Мотта подпишет с «бьянконери» контракт на 3 года с зарплатой в 5 миллионов евро в год.
Тренер смог вывести «Болонью» в Лигу чемпионов впервые за 60 лет.
теперь скандально уволен. Понятно за что.
Аллегри оставил Ювентус в руинах со слабой идентичностью.
теперь Джунтоли официально отправил агенту Тьягу Мотты
хороший трехлетний контракт на многие млн евро
плюс бонусы, связанные со Скудетто и Лигой Чемпионов.
за Мотты это передовое видение схемы на поле, высокий прессинг,
контр прессинг, пытается ставить позиционный футбол.
но все это прокатило в Болонье - без давления результата.
как будет в Юве - время покажет.
строить такой футбол долго.
дадут ли столько времени - вопрос, большой вопрос.. Сарри не дали.
Но обидно за Болонью.
теперь скандально уволен. Понятно за что.
Аллегри оставил Ювентус в руинах со слабой идентичностью.
теперь Джунтоли официально отправил агенту Тьягу Мотты
хороший трехлетний контракт на многие млн евро
плюс бонусы, связанные со Скудетто и Лигой Чемпионов.
за Мотты это передовое видение схемы на поле, высокий прессинг,
контр прессинг, пытается ставить позиционный футбол.
но все это прокатило в Болонье - без давления результата.
как будет в Юве - время покажет.
строить такой футбол долго.
дадут ли столько времени - вопрос, большой вопрос.. Сарри не дали.
Но обидно за Болонью.