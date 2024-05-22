Мотта согласился возглавить «Ювентус»

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вчера, 17:21

Главный тренер «Болоньи» готов стать рулевым «Ювентуса».

Специалист в ближайшее время сообщит об этом президенту своего нынешнего клуба Джузеппе Сапуто.

Мотта подпишет с «бьянконери» контракт на 3 года с зарплатой в 5 миллионов евро в год.

Тренер смог вывести «Болонью» в Лигу чемпионов впервые за 60 лет.