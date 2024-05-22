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Мотта согласился возглавить «Ювентус»

вчера, 17:21

Главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта готов стать рулевым «Ювентуса».

Специалист в ближайшее время сообщит об этом президенту своего нынешнего клуба Джузеппе Сапуто.

Мотта подпишет с «бьянконери» контракт на 3 года с зарплатой в 5 миллионов евро в год.

Тренер смог вывести «Болонью» в Лигу чемпионов впервые за 60 лет.

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Все комментарии
ballak144
ballak144
вчера в 22:46
Хорошая новость
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:24
У Аллегри стальные яйца, которые сжимали все три года многотонным прессом, но он терпел и только сейчас проорался, и то, не из-за боли, а из-за того, что до сих пор не поняли, что эти яйца никому не раздавить.
теперь скандально уволен. Понятно за что.
Аллегри оставил Ювентус в руинах со слабой идентичностью.
теперь Джунтоли официально отправил агенту Тьягу Мотты
хороший трехлетний контракт на многие млн евро
плюс бонусы, связанные со Скудетто и Лигой Чемпионов.
за Мотты это передовое видение схемы на поле, высокий прессинг,
контр прессинг, пытается ставить позиционный футбол.
но все это прокатило в Болонье - без давления результата.
как будет в Юве - время покажет.
строить такой футбол долго.
дадут ли столько времени - вопрос, большой вопрос.. Сарри не дали.
Но обидно за Болонью.
youtomee
youtomee ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 20:10
от Италии в любом случае будет 5 команд, так что Болонье ничего не угрожает
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 19:41, ред.
Правда как можно писать что Болонья в ЛЧ, если ещё есть последний тур, а у Аталанты 2 игры в запасе и 2 очка отставание. Теоретически при выигрыше 2 своих игр Аталанта займет 3 место и проходит в ЛЧ. А за 4 место Болонье необходимо победа если Ювентус победит свою игру.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 19:35
Новое поколение тренеров, на наших глазах берут в руки современный футбол.
112910415
112910415
вчера в 18:51
у этого парня должно получиться !
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:41
Ну и хорошо . Уж точно лучше чем Аллегри . Да и сам футбол смотрибельный .
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