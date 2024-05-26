Слишкович объяснил, почему при нём «Спартак» ни разу не проиграл в РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» ответил на вопрос, почему московский клуб под его руководством ни разу не проиграл в РПЛ .

А секрета никакого нет. Это все сделали ребята. Они поверили в меня, а я им дал свободу, расслабил их психологически. Они чувствовали себя лучше, было меньше давления, они показывали все, что умеют на футбольном поле. Нам повезло не проиграть в РПЛ . Но это все заслуга игроков.

Хорошо, есть заслуга и тренера, все‑таки это важная фигура в команде. Но тренеры не бегают 90 минут по полю. Футболисты должны защищать ворота и атаковать, а не я.