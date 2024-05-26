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Слишкович объяснил, почему при нём «Спартак» ни разу не проиграл в РПЛ

26 мая 2024, 22:51

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос, почему московский клуб под его руководством ни разу не проиграл в РПЛ.

А секрета никакого нет. Это все сделали ребята. Они поверили в меня, а я им дал свободу, расслабил их психологически. Они чувствовали себя лучше, было меньше давления, они показывали все, что умеют на футбольном поле. Нам повезло не проиграть в РПЛ. Но это все заслуга игроков.

Хорошо, есть заслуга и тренера, все‑таки это важная фигура в команде. Но тренеры не бегают 90 минут по полю. Футболисты должны защищать ворота и атаковать, а не я.

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Все комментарии
112910415
112910415
27 мая в 18:30
очень адекватный человек и умный тренер
альсато
альсато ответ Валерыч (раскрыть)
27 мая в 11:21
Приходится сожалеть, что Абаскаля ваще))) пригласили.....
7chk8c36ny6c
7chk8c36ny6c
27 мая в 06:19
Толку, что не проиграл, а все равно на пятом месте.
ABir
ABir
27 мая в 05:38
А ведь если бы не бездарно потерянные очки в матчах аутсайдерами - Сочи, Факелом, НН, Спартак тоже мог до последних туров претендовать на первые места. Ведут всех лидеров в завершившемся сезоне Спартак победил или не проиграл.
Валерыч
Валерыч
27 мая в 04:56
Приходится сожалеть, что Абаскаля не уволили раньше, если бы у Слишковича времени было больше, то возможно можно было увидеть "Спартак" в призовой тройке по итогам завершившегося сезона РПЛ, а возможно и в ранге чемпиона.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 мая в 23:43, ред.
«Спартак» ни разу не проиграл в РПЛ при Слишковиче - и ничего не выиграл.....
"Зенит" при Семаке проиграл 9 раз - но в итоге заберёт все титулы...

Вывод : Вовремя изгнанный Абаскаль творит добро .....и своим и чужим...)))
Хиромант
Хиромант
26 мая в 23:21
- Рановато радоваться. Впереди ещё целый сезон, так что проиграет и при тебе. И не раз. Не буди лихо, пока оно тихо...
sv_1969
sv_1969
26 мая в 23:11
Лукавит Владимир! Большая заслуга его в этом!
Capral
Capral
26 мая в 23:04
Молодец, Слишкович- скромность делает тебе Честь!!! И всеже- лукавит тренер. Приятный глазу, футбол Слишковича, с элементами, уже, подзабытого, спартаковского, настоящего футбола 80-х, это заслуга тренера!!! Действительно, команда стала играть в охотку, появилось лицо, стиль, рисунок. Стеночки, забегания, короткий пас, всё, то, что так радовала болельщиков Спартака-80х и 90х!!! Мне, очень жаль, что Слишкович не будет главным тренером, поскольку, очень хотелось, увидеть итоги работы талантливого тренера...
v6gxg3e8n8ub
v6gxg3e8n8ub
26 мая в 22:53
Тренер на стороне игроков,это хороший признак
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