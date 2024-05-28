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Изидор: «Семак — русский Фергюсон»

вчера, 17:43

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор сравнил главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака с бывшим специалистом Алексом Фергюсоном:

Думаю, Сергей Семак — русский Фергюсон, это действительно хорошее сравнение. Шесть чемпионств подряд — это безумие!

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ galeevae (раскрыть)
сегодня в 18:46
- Вообще-то до Луны - рукой подать! Американцы вон ещё в 60-х прошлого века туда-сюда мотались. Так что ваше сравнение - не катит...
galeevae
galeevae
сегодня в 09:21
При всем уважении к Сергею Богдановичу, как к игроку, как тренеру ему до сэра Алекса, как до луны.
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн
сегодня в 09:02
Безумие - когда из матча в матч в старте 3е россиян. УУУХХХ гордость то!!!

Локомотив - Факел - 2 француза в старте на 2 команды...
альсато
альсато ответ dr9e93besxe5 (раскрыть)
сегодня в 08:12
а, что в МЮ времен Фергюсона играли одни британцы?))))))
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 06:26
Изя, ты меня рассмешил!..
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 03:12
Да, только Семака там не было, забыл? Даже не одного негра не было
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
сегодня в 03:09
Только у МЮ не Газпром, и при САФе в такой унылый и трусливый футбол не играл.
Lbvfd
Lbvfd ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 21:47
Не надоело, каждый сезон одно и то же предрекать? Не дождётесь.))
Sergo_ural
Sergo_ural ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 20:56
Особенно игрока, который полирует лавку.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:51, ред.
Фергюсон первое золото с МЮ взял в 51 год....
Семак к этому возрасту уже будет 9-тикратным..

Да и видели мы этот МЮ с Фергюсоном...со Скоулзами и Рунями....в Суперкубке УЕФА 2008....
Ушатали их ненапрягаясь....
311
311
вчера в 19:58
Для крутости ему нехватает жвачки
Хиромант
Хиромант
вчера в 19:52
- Сколько же у вас злости, господа! По ночам спите осторожно... Можно собственной злостью и захлебнуться...
Хиромант
Хиромант ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:48
- Мечты, мечты... Вам просто злоба застит глаза, поэтому вы так и говорите. Смиритесь с действительностью. Зенит - Чемпион! Здесь и сейчас! А что будет по окончанию следующего сезона - время покажет!
lotsman
lotsman
вчера в 19:42
Он всего лишь сравнил с Фергюсоном в том, что сэр Алекс тоже завоёвывал титулы по несколько лет подряд, либо с перерывами в один сезон. А тут уже галдёж тупой пошёл.
adekvat
adekvat
вчера в 19:30
Где Фергюсон, а где Семак ? Провалит следующий сезон и выгонят с почестями.
cska1948
cska1948
вчера в 18:59
Чтобы сравнивать Семака с сэром Алексом нужно хоть один сезон поработать под руководством Фергюсона. А Изидор даже не знаком с ним.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:58
Это было последнее его чемпионство,наступает наше время!
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 18:48
В смысле, уже не способен работать и живет на былые заслуги?
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:28
Приятное сравнение со стороны игрока фк ЗЕНИТ.
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:28
Давно Богданычу так не лизали))
lotsman
lotsman ответ dr9e93besxe5 (раскрыть)
вчера в 18:19
В таком случае надо во всех командах РПЛ убрать все карнавалы, тогда и будем смотреть.
dr9e93besxe5
dr9e93besxe5
вчера в 18:11, ред.
Дайте Семаку команду без бразильского и колумбийского карнавала и посмотрим какой из него "российский Фергюсон.."
Futurista
Futurista
вчера в 18:07
Есть нюанс)...Фергюсон сэр Алекс...Семак просто Сергей...
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:02
Рашфорд: «Фергюсон— шотландский Семак»
qd8eungcvkqr
qd8eungcvkqr
вчера в 17:52
Только пожалуйста не говорите старику, что он теперь английский Семак - дед этого не переживёт
112910415
112910415
вчера в 17:48
безобразная, бессмысленная лесть !
86e8d57b6ygr
86e8d57b6ygr
вчера в 17:47
Так сэра Алекса ещё никто не оскорблял
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