Изидор: «Семак — русский Фергюсон»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор сравнил главного тренера «сине-бело-голубых» Сергея Семака с бывшим специалистом Алексом Фергюсоном:
Думаю, Сергей Семак — русский Фергюсон, это действительно хорошее сравнение. Шесть чемпионств подряд — это безумие!
Локомотив - Факел - 2 француза в старте на 2 команды...
Локомотив - Факел - 2 француза в старте на 2 команды...
Семак к этому возрасту уже будет 9-тикратным..
Да и видели мы этот МЮ с Фергюсоном...со Скоулзами и Рунями....в Суперкубке УЕФА 2008....
Ушатали их ненапрягаясь....
Семак к этому возрасту уже будет 9-тикратным..
Да и видели мы этот МЮ с Фергюсоном...со Скоулзами и Рунями....в Суперкубке УЕФА 2008....
Ушатали их ненапрягаясь....