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«Аякс» связался с «Краснодаром» по поводу перехода Сперцяна

вчера, 11:25

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может покинуть команду летом.

По информации источника, «Аякс» связался с российским клубом по вопросу трансфера.

На игрока также претендуют команды из Бельгии и Франции. «Лацио», об интересе которого сообщали СМИ, не участвует в гонке за хавбека.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:52, ред.
Кстати да. По этой причине Захаряну можно было бы задуматься о переходе.

Собрать всех наших и почти наших в одной лиге было бы здорово. Только представьте:
Головин
Захарян
Кузяев
Сперцян
Тюкавин
Сафонов

И еще бы Миранчука отдали куда-нибудь в Лилль)
TheBoLt
TheBoLt ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 19:39
Не только из-за этого. Армянское лобби сильно во Франции. Армяне там занимают довольно высокие посты, есть армянские кварталы. Он во Франции не будет чужаком
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:31
Лучше выбирать Францию. Чемпионат котируется выше, уровень лиги в целом сильнее. Да и к нашим игрокам там относятся либо нейтрально, либо положительно.

А в Голландии еще неизвестно, как примут.
Capral
Capral
вчера в 11:29
Не представляю, кто, вообще будет играть в Краснодаре... Российский футбол окончательно теряет всякую ценность и интерес.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:29, ред.
В случае с Сперцяном заранее не чего нельзя утверждать , потому что уже было столько слухов - лучше по факту...
Гость
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