«Аякс» связался с «Краснодаром» по поводу перехода Сперцяна

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может покинуть команду летом.
По информации источника, «Аякс» связался с российским клубом по вопросу трансфера.
На игрока также претендуют команды из Бельгии и Франции. «Лацио», об интересе которого сообщали СМИ, не участвует в гонке за хавбека.
Собрать всех наших и почти наших в одной лиге было бы здорово. Только представьте:
Головин
Захарян
Кузяев
Сперцян
Тюкавин
Сафонов
И еще бы Миранчука отдали куда-нибудь в Лилль)
Собрать всех наших и почти наших в одной лиге было бы здорово. Только представьте:
Головин
Захарян
Кузяев
Сперцян
Тюкавин
Сафонов
И еще бы Миранчука отдали куда-нибудь в Лилль)
А в Голландии еще неизвестно, как примут.
А в Голландии еще неизвестно, как примут.