«Манчестер Юнайтед» решил оставить тен Хага главным тренером клуба

Эрик тен Хаг продолжит работу в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, такое решение было принято клубом после подведения итогов сезона. Специалист проведёт переговоры о продлении контракта.
Эрик тен Хаг продолжит работу в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, такое решение было принято клубом после подведения итогов сезона. Специалист проведёт переговоры о продлении контракта.
Эту информацию написал тот же инсайдер, который еще перед финалом Кубка писал, что Эрика уволят ну вот прям 100%, и вне зависимости от результата финала.
Я думаю, Редклифф поступит следующим, и единственным правильным образом: оставит Тен Хага еще на один сезон. Через год у Эрика заканчивается контракт. Не будет результатов - контракт просто не продлят, и не нужно будет платить неустойку (а я напомню, что она равняется примерно 10 миллионам. Также напомню, что благодаря предыдущему чудесному руководству бюджет на этот сезон равен 35 миллионам). Выступит с новым руководством хорошо - ну так тем более хорошо.
Поэтому не ведитесь на всякие эти "инсайды". Сейчас большинство из них, причем не только футбольных - ребята, которые тыкают пальцем в небо
Эту информацию написал тот же инсайдер, который еще перед финалом Кубка писал, что Эрика уволят ну вот прям 100%, и вне зависимости от результата финала.
Я думаю, Редклифф поступит следующим, и единственным правильным образом: оставит Тен Хага еще на один сезон. Через год у Эрика заканчивается контракт. Не будет результатов - контракт просто не продлят, и не нужно будет платить неустойку (а я напомню, что она равняется примерно 10 миллионам. Также напомню, что благодаря предыдущему чудесному руководству бюджет на этот сезон равен 35 миллионам). Выступит с новым руководством хорошо - ну так тем более хорошо.
Поэтому не ведитесь на всякие эти "инсайды". Сейчас большинство из них, причем не только футбольных - ребята, которые тыкают пальцем в небо
Установи приложение, блокиратор реклам и баннеров в браузерах AdGuard для телефона (есть и другие)
Если бы не это, я бы тут не сидел, терпения бы не хватило с этой кучей реклам.
Установи приложение, блокиратор реклам и баннеров в браузерах AdGuard для телефона (есть и другие)
Если бы не это, я бы тут не сидел, терпения бы не хватило с этой кучей реклам.
Вы думаете я хоть одну рекламу запомнил, которую тут так навязывают? Кроме крестика, я ничего не ищу в ней. Новости стало читать невозможно. Поэтому скоро так перестану заходить , только с компа
Вы думаете я хоть одну рекламу запомнил, которую тут так навязывают? Кроме крестика, я ничего не ищу в ней. Новости стало читать невозможно. Поэтому скоро так перестану заходить , только с компа
Кажется я понимаю почему этот сайт так скатился
Кажется я понимаю почему этот сайт так скатился