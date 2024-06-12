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«Манчестер Юнайтед» решил оставить тен Хага главным тренером клуба

сегодня, 00:27

Эрик тен Хаг продолжит работу в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, такое решение было принято клубом после подведения итогов сезона. Специалист проведёт переговоры о продлении контракта.

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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 09:14
Господи, ребята, ну не ведитесь вы на эти утки, ну емае...

Эту информацию написал тот же инсайдер, который еще перед финалом Кубка писал, что Эрика уволят ну вот прям 100%, и вне зависимости от результата финала.

Я думаю, Редклифф поступит следующим, и единственным правильным образом: оставит Тен Хага еще на один сезон. Через год у Эрика заканчивается контракт. Не будет результатов - контракт просто не продлят, и не нужно будет платить неустойку (а я напомню, что она равняется примерно 10 миллионам. Также напомню, что благодаря предыдущему чудесному руководству бюджет на этот сезон равен 35 миллионам). Выступит с новым руководством хорошо - ну так тем более хорошо.

Поэтому не ведитесь на всякие эти "инсайды". Сейчас большинство из них, причем не только футбольных - ребята, которые тыкают пальцем в небо
Incredulous
Incredulous
сегодня в 08:33
МЮ ещё один сезон решили слить в унитаз. Что МЮ, что Челси, собственное руководство разваливает изнутри. Прямо на диверсию какую-то смахивает.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:12
3 лысых тренера будут бороться в АПЛ за первые 1-3 места)
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:11
Правильное решение. ЭТХ умеет взращивать таланты. А то давно в МЮ не было своих доморощенных талантов.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:10
Ну если он устраивает всех, то это их дело.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
сегодня в 08:07
Привет. У меня их совсем нет, чисто сайты вижу.
Установи приложение, блокиратор реклам и баннеров в браузерах AdGuard для телефона (есть и другие)
Если бы не это, я бы тут не сидел, терпения бы не хватило с этой кучей реклам.
Mi6
Mi6
сегодня в 07:55
В ЦСКА тоже Федотова не один год держали…))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:24
Это плохая новость...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 07:09, ред.
Через телефон стало совсем невозможно заходить в приложение.
Вы думаете я хоть одну рекламу запомнил, которую тут так навязывают? Кроме крестика, я ничего не ищу в ней. Новости стало читать невозможно. Поэтому скоро так перестану заходить , только с компа
shlomo
shlomo
сегодня в 06:46
Спорное решение.... но если руководство МЮ так решило, то .... посмотрим что наиграют в следующем сезоне.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:32
Решили добить команду до конца.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 06:08
Я думаю что на этом сайте мало рекламы. Нужно ещё бооольше, чтоб реклама выскакивала не только при каждом обновлении страницы, но и при каждом прикосновении на экран.
Кажется я понимаю почему этот сайт так скатился
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:34
Не выходит у него построить раскрепощенную игру как у Аякса. Скованные игроки. Может таланты не те
czc4c794v4bm
czc4c794v4bm
сегодня в 05:03
Клуб решил сэкономить, или кандидатов нет
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 01:31
Хотелось бы Артету из Арсенала переманить, но вряд-ли он согласится. На данный момент достойных кандидатов нет, поэтому пусть будет Тен Хаг
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:56
Хуже решении нет. Ещё один сезон оправданий голландца...и новых анти рекордов... Неужели Рэтклифф так впечатлило завоевание кубка Англии?? Не удивлюсь..если Пеп и МанСити спецом слили кубок чтоб заполучит союзника в деле "115"...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:29
Да и правильное решение руководства клуба . Нынче большой дефицит высокого уровня тренера .
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