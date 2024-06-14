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Гризманн: «Финал Евро состоится в День взятия Бастилии, всё в наших руках»

вчера, 17:54

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался о желании выиграть чемпионат Европы 2024.

Полагаю, фаворитов несколько. Это Германия, которая выступит дома. Ещё есть Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия... Сильных команд много.

Этот чемпионат станет действительно напряженным. Наша игра зависит от нас самих, мы должны доказать на поле, что входим в число фаворитов, а остальное будет зависеть от удачи.

Знаем, что финал состоится 14 июля – в День взятия Бастилии. Всё в наших руках.

Мы обязаны попытаться это сделать – сыграть в финале и привезти трофей домой.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:23, ред.
Хотите взять Бастилию повторно? Впрочем, неудивительно, если во время ЧЕ разрешили дурь курить…
8sdhu67ves5e
8sdhu67ves5e
вчера в 20:05
Как в их руках не знаю,но в ногах Роналду и компании, это точно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:46, ред.
Да, да, да, Антуан Иванович!
И попрошу в заключении национального веселья до конца следовать исторической традиции - под салют отрубить голову Макрону на Гревской площади. Это будет весьма бравурное и помпезное завершение праздника.
Не забудьте, пжлста!
t3w57n97a9wt
t3w57n97a9wt
вчера в 19:42
Может так стать, что финал мимо вас пролетит.
shlomo
shlomo
вчера в 18:46
И на что он намекает.... не выйдет Франция в финал...
Chelsea22
Chelsea22
вчера в 18:32
А как быстро рассчитывается ставка ТБ (тотал больше по голам)? Если в онлайне он уже зашел, баллы начислят только по окончанию матча?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:15
Здравствуйте.

Дали VIP-статус на шесть месяцев.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:14
До финала надо добраться.
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