Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн высказался о желании выиграть чемпионат Европы 2024.
Полагаю, фаворитов несколько. Это Германия, которая выступит дома. Ещё есть Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия... Сильных команд много.
Этот чемпионат станет действительно напряженным. Наша игра зависит от нас самих, мы должны доказать на поле, что входим в число фаворитов, а остальное будет зависеть от удачи.
Знаем, что финал состоится 14 июля – в День взятия Бастилии. Всё в наших руках.
Мы обязаны попытаться это сделать – сыграть в финале и привезти трофей домой.
И попрошу в заключении национального веселья до конца следовать исторической традиции - под салют отрубить голову Макрону на Гревской площади. Это будет весьма бравурное и помпезное завершение праздника.
Не забудьте, пжлста!
И попрошу в заключении национального веселья до конца следовать исторической традиции - под салют отрубить голову Макрону на Гревской площади. Это будет весьма бравурное и помпезное завершение праздника.
Не забудьте, пжлста!
Дали VIP-статус на шесть месяцев.
Дали VIP-статус на шесть месяцев.