Гризманн: «Финал Евро состоится в День взятия Бастилии, всё в наших руках»

Нападающий сборной Франции высказался о желании выиграть чемпионат Европы 2024.

Полагаю, фаворитов несколько. Это Германия, которая выступит дома. Ещё есть Нидерланды, Хорватия, Италия, Испания, Англия... Сильных команд много.

Этот чемпионат станет действительно напряженным. Наша игра зависит от нас самих, мы должны доказать на поле, что входим в число фаворитов, а остальное будет зависеть от удачи.

Знаем, что финал состоится 14 июля – в День взятия Бастилии. Всё в наших руках.

Мы обязаны попытаться это сделать – сыграть в финале и привезти трофей домой.