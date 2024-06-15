50 фанатов Албании были задержаны перед матчем с Италией

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вчера, 22:12

50 болельщиков сборной Албании были задержаны перед матчем группового этапа Евро-2024 против сборной Италии.

Полиция обнаружила у фанатов ножи, бумажные бомбы и балаклавы. Теперь болельщики пробудут в отделении полиции в течение 24 часов.