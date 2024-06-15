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50 фанатов Албании были задержаны перед матчем с Италией

вчера, 22:12
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 1Логотип футбольный клуб АлбанияАлбанияМатч завершен

50 болельщиков сборной Албании были задержаны перед матчем группового этапа Евро-2024 против сборной Италии.

Полиция обнаружила у фанатов ножи, бумажные бомбы и балаклавы. Теперь болельщики пробудут в отделении полиции в течение 24 часов.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:21
Снять Албанию с Чемпа!
Балаклавы, ножи, бомбы...
Шуnя771
Шуnя771 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:15
У меня тоже так иногда бывает, особенно когда закуска диетическая!))
STVA 1
STVA 1 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:13
Да я понимаю! Думаю что когда ставил из-за рекламы или еще из-за чего то бывает дергается !Может и нажал в это время!
hf93cshjzdd3
hf93cshjzdd3
вчера в 23:02
Сразу отправлять домой со штрафом.
alexgurzan
alexgurzan ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:37
Попробуем это проверить, но вероятность ошибки крайне мала.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:28
Уважаемые админы!Брал победу Италии! Щас заглянул в ставки там Тм(2,5)! Не мог я это взять!Раньше тоже иногда такое было!
Futurista
Futurista
вчера в 22:26
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:15
это только начало)) после поражения еще
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